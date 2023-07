Tottenham-West Ham, amichevole: tv, streaming, formazioni, pronostici

Tottenham-West Ham è un’amichevole e si gioca martedì alle ore 12:00: notizie, statistiche, tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Come lo scorso anno, sono numerosi i club inglesi che hanno scelto l’Australia come prima tappa della loro tournée estiva.

Tra questi c’è anche il Tottenham, che si prepara ad affrontare la sua prima amichevole prestagionale contro i concittadini del West Ham a Perth, capitale dell’Australia occidentale. Gli Spurs, da quest’anno allenati proprio da un australiano, l’ex Celtic Ange Postecoglou, prima di rientrare in Europa faranno poi scalo a Bangkok, in Thailandia, e a Singapore. Gli Hammers, invece, hanno disputato già due test, entrambi terminati in goleada. Hanno prima rifilato quattro gol al Boreham, poi hanno asfaltato la squadra di calcio locale, il Perth Glory, travolto con un punteggio tennistico: 6-2. Tra i marcatori anche Gianluca Scamacca, che secondo gli ultimi rumors potrebbe far ritorno in Italia dopo una sola stagione in Inghilterra. Sulle tracce dell’ex attaccante del Sassuolo, infatti, ci sarebbe la Roma, società in cui ha mosso i primi passi da calciatore.

Il West Ham non si è ancora scatenato sul mercato dopo la cessione del suo ormai ex capitano Declan Rice, finito all’Arsenal per oltre 100 milioni di sterline.

In panchina, intanto, siede ancora David Moyes, confermato nonostante una stagione vissuta costantemente con l’incubo retrocessione ma “salvata” solo grazie ad un finale in crescendo, in cui gli Hammers sono tornati a sollevare un trofeo internazionale, aggiudicandosi la seconda edizione della Conference League. Ricomincia praticamente da zero invece il Tottenham, reduce da una stagione disastrosa, conclusa all’ottavo posto e fuori dalle coppe. In attesa di capire se Kane resterà oppure no, c’è curiosità sul debutto di Postecoglou, alla sua prima grande occasione dopo l’esperienza positiva in Scozia. Contro il West Ham partiranno con ogni probabilità dal 1′ tre nuovi acquisti: Vicario e Udogie, due vecchie conoscenze della Serie A, e Maddison, arrivato dal Leicester.

Come vedere Tottenham-West Ham in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Tottenham e West Ham è in programma martedì alle 12:00 (ora italiana) all’Optus Stadium di Perth, in Australia, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma streaming ha acquistato i diritti del match che vedrà protagonisti i due club londinesi. Il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Postecoglou è notoriamente un tecnico dalle idee offensive, motivo per cui ci aspettiamo una rottura netta rispetto al recente passato. In quest’amichevole il West Ham parte leggermente avanti ma solo il semplice fatto di aver già debuttato a differenza degli Spurs: in ogni caso le reti complessive dovrebbero essere almeno tre.

Le probabili formazioni di Tottenham-West Ham

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Pedro Porro, Romero, Dier, Udogie; Hojbjerg, Bissouma, Maddison; Kulusevski, Kane, Son.

WEST HAM (4-4-2): Fabianski; Laing, Zouma, Luizao, Cresswell; Bowen, Downes, Potts, Fornals; Ings, Scamacca.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2