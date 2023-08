PSG-Lens, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

PSG-Lens è una partita della terza giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici.

Psg e Lens nello scorsa Ligue 1 si resero protagonisti di un testa a testa avvincente che alla fine vide prevalere – com’era prevedibile – i parigini. Ma se il club della capitale, favoritissimo per il titolo, ha dovuto attendere le ultime giornate per festeggiare il merito è proprio della resilienza dei giallorossi di Franck Haise. Che, contro pronostico, hanno tenuto aperti i giochi fino alla fine.

Quest’anno, tuttavia, non sono partiti con il piede giusto, come del resto anche il Psg. Per il Lens solo un punto in due partite, frutto del pareggio casalingo (1-1) con il Rennes di domenica scorsa. Nel match d’esordio invece i Sang et Or erano caduti 3-2 in casa del Brest. Un avvio complicato ma in parte prevedibile, visto che il club in questa sessione di mercato si è visto costretto a cedere alcuni dei suoi pezzi pregiati (Openda e Fofana), determinanti nel raggiungimento del secondo posto, valso la qualificazione alla fase a gironi della Champions League che a settembre riaprirà i battenti. I principi di gioco sono rimasti sempre quelli, ma per il momento i sostituti dei partenti – al posto di Openda è arrivato Wahi dal Montpellier – non si sono ancora amalgamati con il resto del gruppo: servirà del tempo. Partenza non entusiasmante anche per il Psg. Che però, alla luce di quelle che sono le ambizioni del club di Al-Khelaifi, fa ancora più rumore.

L’inizio deludente del PSG

La stagione dei campioni in carica, alle prese con il caso Mbappé, è cominciata con due pareggi con Lorient e Tolosa.

Sabato scorso c’ha pensato proprio il fenomenale attaccante transalpino, “perdonato” dalla società dopo un’estate da separato in casa a causa del mancato rinnovo, a togliere le castagne dal fuoco al tecnico Luis Enrique in una partita, quella con il Tolosa, che si stava complicando. Lo scorso anno al Parco dei Principi il Psg ebbe la meglio 3-1 sul Lens, lo stesso risultato con cui i giallorossi la spuntarono all’andata. Gli uomini di Haise sono meno forti rispetto alla passata stagione ma neppure il Psg dà l’impressione di aver ingranato.

Come vedere PSG-Lens in diretta tv e in streaming

La sfida tra PSG e Lens è in programma sabato alle 21:00. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport (canale 258). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Con Mbappé in campo è un altro Psg e, se consideriamo che le prime due partite sono state di rodaggio, si può ipotizzare una vittoria da parte dei parigini, considerando pure che il Lens fuori casa è decisamente meno temibile. Le reti complessive saranno almeno tre.

Le probabili formazioni di PSG-Lens

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Gonçalo Ramos, Mbappé.

LENS (3-4-3): Samba; Gradit, Danso, Medina; Frankowski, Samed, Diouf, Machado; Sotoca, Wahi, Fulgini.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1