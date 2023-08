Tolosa-PSG, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Tolosa-PSG è una partita della seconda giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici.

Il clima di incertezza che ha caratterizzato negli ultimi mesi l’ambiente attorno al Psg non poteva non influire sul rendimento della squadra, che ha esordito in Ligue 1 con un deludente 0-0 con il Lorient al Parco dei Principi.

Deludente solo dal punto di vista realizzativo, visto che il pallino del gioco è rimasto per tutti e 90 i minuti nelle mani degli uomini di Luis Enrique, con Donnarumma praticamente inoperoso per l’intera durata del match. È pesata oltremodo l’assenza di Kylian Mbappé, rimasto fuori rosa per circa un mese a causa del rifiuto di prolungare il contratto con il club parigino. Inutile negarlo: senza il fenomenale attaccante transalpino, l’attacco del Psg perde tantissimo, soprattutto in termini di imprevedibilità. Ed è forse per questo che la società ha deciso di fare un passo indietro e di reintegrare il suo giocatore più forte e rappresentativo: Mbappé, infatti, in settimana è tornato ad allenarsi con i compagni e non è da escludere Luis Enrique decida di convocarlo – e farlo partire titolare – in vista della sfida di Tolosa. Nel frattempo il Psg ha detto addio ad un’altra delle sue stelle, accettando l’offerta dell’Al-Hilal per Neymar. Il fantasista brasiliano si unisce alla lista di giocatori che hanno deciso di sposare l’ambiziosissimo progetto del calcio saudita.

In Occitania il Psg troverà una squadra in salute, che all’esordio si è imposta 2-1 su quel Nantes che lo scorso aprile aveva battuto anche nella finale di Coupe de France.

I biancoviola di Carles Martinez l’hanno spuntata in rimonta, segnando il gol decisivo in pieno recupero con Nicolaisen. Confermate, dunque, le buone sensazioni che avevano lasciato le ultime amichevoli: negli ultimi due test il Tolosa aveva avuto la meglio sia sull’Osasuna che sulla Roma di José Mourinho. Risultati incoraggianti per una squadra che da settembre in poi dovrà far fronte al doppio impegno, tra campionato ed Europa League.

Come vedere Tolosa-PSG in diretta tv e in streaming

Tolosa-PSG è in programma sabato alle 21:00. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport (canale 258). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Qualsiasi risultato che non sia la vittoria getterebbe ulteriori ombre sul lavoro di Luis Enrique, a dir la verità molto sfortunato all’esordio contro il Lorient. Il Tolosa sta bene e darà verosimilmente filo da torcere al Psg ma una gara di sacrificio potrebbe non bastare per evitare la sconfitta. I parigini dovrebbero segnare almeno due gol contro una difesa che nel precampionato ha tenuto la porta inviolata a malapena in un’occasione.

Le probabili formazioni di Tolosa-PSG

TOLOSA (4-3-3): Restes; Desler, Costa, Nicolaisen, Diarra; Sierro, Cesseres, Genreau; Aboukhlal, Dallinga, Suazo.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Danilo Pereira, Skriniar, Hernandez; Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Gonçalo Ramos, Mbappé.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2