Tsitsipas, che colpo: la casa da sogno in Normandia ti lascerà senza fiato

Tsitsipas ha dimostrato ancora una volta di avere degli ottimi gusti. Non solo in fatto di donne, ma anche di immobili di pregio.

Imponente, statuaria. D’un bianco abbagliante come quello della Scala dei Turchi. Solo che qui non siamo nell’agrigentino e a picco sul Mar Mediterraneo, ma nella regione della Normandia. E, più precisamente, sul canale della Manica, in uno dei luoghi più suggestivi del pianeta.

È la scogliera di Étretat, comune francese di 1500 anime circa situato nel dipartimento della Senna Marittima, a fare da sfondo ad una casa talmente bella che si fa quasi fatica a trovare degli aggettivi che possano renderle giustizia. Una villa moderna, che più lussuosa proprio non si può, ma che non deturpa in alcun modo in passaggio. Ne è, bensì, parte integrante, al punto tale che sembra sia stata sempre lì e non aggiunta, in un secondo momento, per mano dell’uomo. C’è il tocco di una donna, dietro questa dimora di lusso senza uguali in Francia: il suo nome è Maria Dudkina, è bielorussa e lavora, appunto, nel mondo dell’architettura e del design.

C’è una ragione ben precisa, al di là dell’oggettiva straordinarietà di questa villa da sogno in Normandia, se oggi abbiamo voluto parlarvi di questa casa. Un indizio disseminato sui social network, più precisamente su Instagram, ci ha indotti difatti a pensare che a mettere le mani su questo paradiso terrestre possa essere stato un certo tennista di nostra conoscenza.

Un nuovo nido d’amore per Tsitsipas e Badosa?

È stato Stefanos Tsitsipas, nelle scorse ore, a condividere le suggestive fotografie di questo capolavoro di architettura tramite Instagram Stories. Il greco non è poi così social, per cui riteniamo che possa aver deciso di dare risalto a questa megavilla con vista sulle scogliere di Étretat perché ne è, o almeno lo supponiamo, il legittimo proprietario.

Che il tennista di Atene, che possiede un’altra casa di lusso a Montecarlo, abbia deciso di investire in essa parte dei suoi guadagni stratosferici? Probabile. Tanto più che adesso avrebbe qualcuno di molto speciale con cui condividerla, ossia la sua collega e dolce metà Paula Badosa. Potrebbe averla comprata, quindi, con l’intenzione di recarsi lì in sua compagnia quando il tour, finalmente, darà loro un po’ di tregua. O magari, chissà, semplicemente gli è piaciuta talmente tanto da averla voluta mostrare ai suoi follower. Indipendentemente da come stanno le cose, non si può certo dire che il greco non abbia un ottimo gusto in fatto di immobili.

La villa di cui ha postato le foto gode di una vista su un paesaggio che non esiteremmo definire unico al mondo. Le vetrate a tutta parete e a tutta altezza permettono di goderne da qualunque angolazione: mentre ci si rilassa sulle chaise longue fronte mare, perfino quando si preparano i pasti. E ci sembra già di vederli, Stefanos e Paula, in quella cornice da sogno: felici, con gli occhi pieni di quella meraviglia e innamorati come lo sono stati sin dal primo istante.