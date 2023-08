Scommesse, Puglia e Giappone mai così vicine: multigol da 2mila euro

Scommesse, la Puglia non è mai stata così vicina al Giappone: un multigol di 6 partite che ha regalato la bellezza di quasi 2mila euro

Sì, abbiamo ricominciato con il botto. Vabbè, comunque c’è da dire anche la verità: nel mese di agosto sono stati diversi i colpi importanti per gli scommettitori che tra Mondiali Femminili, e i vari campionati del Nord Europa, hanno vinto tanti soldini che hanno regalato quel tesoretto da investire nel momento in cui sono iniziati i maggiori campionati.

Già con la prima giornata del massimo campionato italiano, è arrivato un colpo con il risultato esatto di Frosinone-Napoli che ha fatto vincere oltre mille euro a chi ha deciso di investirne 100 su questa vittoria esterna della squadra di Rudi Garcia. Ma non ci sono solamente i maggiori campionati che sono in ballo, a Taranto infatti, in Puglia, così come racconta Agimeg.it, c’è stato un fortunato scommettitore che ha deciso di giocare 40euro sul massimo campionato nipponico. Sei partite totali, tutti con lo stesso pronostico. Un multigol molto particolare.

Scommesse, il multigol da quasi 2mila euro

Sei partite dicevamo, con tutte quote che sfioravano il 2 volte la posta. E come dicevamo un multigol assai particolare: 1-3 gol primo e secondo tempo. Non facile, soprattutto perché di solito da quelle parti, nella prima frazione di gioco, non sono molte le partite che si sbloccano. E invece in questo caso è successo così. E il colpo è stato piazzato.

Un colpo da quasi 2mila euro. Con 40euro investiti. Vuole dire che a Taranto il fortunato scommettitore, uno che a quanto pare gioca spesso in questo modo, ci credeva eccome a questa possibilità. Chissà quante volte ci è andato vicino e chissà quante volte una schedina del genere è saltata per una sola partita. Adesso le cose si sono incastrate perfettamente e siamo certi che già nel prossimo fine settimana, quando si tornerà in campo, ci riproverà. Sì, siamo davvero certi di questo.