Lusso a go-go per Tsitsipas e Badosa: la casa del greco ti lascerà senza fiato

Tsitsipas e Badosa, prima della trasferta americana una parentesi da sogno nella lussuosissima casa di lui: ecco dove si trova.

“Una nuova casa è il luogo dove si creano ricordi e si realizzano sogni”. Scrisse questo, poco meno di un anno fa, Stefanos Tsitsipas, quando volle condividere con i suoi follower di Instagram un piccolo scorcio della dimora in cui si era appena trasferito. Una residenza di lusso nel Principato di Monaco, dove molti tennisti vivono per ragioni “fiscali”.

Un sogno lo ha realizzato di sicuro, negli ultimi mesi: ha trovato la sua anima gemella, che risponde al nome di Paula Badosa. E lì, tra quelle mura di pregio, in una delle città più esclusive al mondo, costruirà di certo nuovi ricordi indimenticabili. Quella casa, in effetti, è la cornice ideale per un amore da favola come quello che stanno vivendo. Non ha mai pubblicato foto che ci permettessero di dare una sbirciata agli spazi interni, che saranno certamente esclusivi e lussureggianti, ma quel poco che avevamo visto ci era bastato per tirare le somme e capire che il greco aveva optato per una residenza paradisiaca.

Nello scatto attraverso il quale aveva annunciato il suo trasferimento si vedeva solo un grande balcone con una vista da sogno. La casa di Montecarlo di Tsitsipas affaccia infatti sul promontorio Tête de Chien, ragion per cui gode di un panorama assolutamente imperdibile. E ci sembra di vederli, Stefanos e Paula – che a fine luglio, prima della trasferta americano, hanno trascorso qualche giorno proprio nel Principato – che sorseggiano un calice di ottimo vino su quel paesaggio da cartolina.

Tsitsipas e quella passione per le dimore di lusso

Quella in Costa Azzurra non è, in ogni caso, la sola dimora di lusso in cui ama intrattenersi il tennista originario di Atene. Tsitsipas adora la sua terra, la Grecia, in maniera viscerale, ragion per cui, qualche anno fa, aveva investito un capitale notevole nell’affitto di una villa che definirla prestigiosa sarebbe un autentico eufemismo.

Si chiama Villa Lilium e si trova a Mykonos, appena sopra la famosa spiaggia di Psarou, con una vista strepitosa sul Mar Egeo. Gli era costata la bellezza di quasi 20mila euro a settimana e disponeva di sei camere da letto con bagno privato, varie terrazze a picco sul mare, un delizioso pergolato con la zona pranzo e un open space arredato in stile contemporaneo.

Stefanos, come il collega Djokovic, ama la pace, ragion per cui quella individuata fu la soluzione migliore per le sue esigenze. Anche quest’anno ha trascorso qualche giorno in Grecia, ma stavolta con la sua Paula. La coppia non ha soggiornato a Villa Lilium, ma si è spostata via mare a bordo di un lussuoso caicco, facendo tappa nei luoghi più suggestivi della terra degli dei.