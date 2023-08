Emma Raducanu, qui gatta ci cova: la foto dice tutto

Emma Raducanu, ventiquattr’ore di fuoco e una foto che dice tutto: sorpresa inaspettata per la tennista britannica.

Ventiquattr’ore di fuoco. Intense, probabilmente bellissime. Perché è vero che di tanto in tanto staccare dalla propria routine non può che far bene, ma è altrettanto vero che quando si conduce una vita frenetica come la sua il rischio di annoiarsi è assai elevato. Fortuna che aveva con chi trascorrere un po’ di tempo in allegria, quanto meno.

Il momento nero di Emma Raducanu è finalmente giunta al capolinea. La tennista britannica era tornata in palestra già nelle scorse settimane, per rimettere in moto i muscoli, ma alle porte del weekend si è spinta addirittura più in là. In un video apparso sul suo profilo social la si vede di nuovo – e finalmente! – con la sua inseparabile racchetta, nel luogo che le è più congeniale: il campo da tennis. Una notizia che i suoi sostenitori aspettavano con grande impazienza e che ha fatto gioire, per ovvie ragioni, quanti facciano il tifo per la giovane stella che nel 2021 ha lasciato tutti di stucco vincendo lo Us Open.

Il peggio è ufficialmente alle spalle, dunque, benché non sia ancora dato sapere, per ovvie ragioni, quando Emma potrà tornare a giocare a tutti gli effetti. Sarebbe bello rivederla lì dove il suo sogno ha avuto inizio, ossia il Flushing Meadows, ma potrebbe non esserci il tempo materiale per farcela. In ogni caso, lo vedremo: lei, questo è poco ma sicuro, ce la metterà tutta, affinché sia possibile.

Emma Raducanu, dal campo al set senza passare dal via

Ventiquattr’ore di fuoco, dicevamo. Sì, perché la Raducanu ha avuto giusto il tempo di postare un video e qualche istantanea del suo allenamento che subito è dovuta correre da un’altra parte.

Come testimonia la foto pubblicata sul suo profilo social, la bella Emma era in uno studio molto colorato e scenografico, quello di HSBC Sport. Non sappiamo cosa stia bollendo in pentola, ma data la sua presenza in quel contesto è evidente che qui gatta ci covi. È probabile che sia stato girato un contenuto ad hoc sul suo ritorno e potremmo quindi vederlo, ben presto, online.

Nel frattempo, non resta che godersi la gioia del suo ritorno. Inaspettato forse, giacché a questo punto ci si aspettava che rientrasse direttamente dopo l’estate. Ma meglio così, ovviamente. Solo i suoi fan possono spiegare a parole quanto la Raducanu sia mancata loro e quanto pesante sia stata la sua assenza dal circuito.