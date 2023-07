Emma Raducanu strega pure i reali: gonna e tacchi e la festa spicca il volo

Emma Raducanu, il look sfoggiato in uno dei club più esclusivi di Londra ha sbalordito tutti, inclusi i reali: era semplicemente divina.

Qualcuno si ostina a parlarne al condizionale, come se tutti gli indizi disseminati e sin qui raccolti non siano sufficienti a comprovare che fra loro ci sia del tenero. È ormai assodato, invece, che Emma Raducanu e Carlo Agostinelli, calciatore alla Stanford University, siano una coppia. Anche piuttosto affiatata, come se non bastasse.

I due ragazzi hanno iniziato a comparire insieme in diverse foto qualche mese fa, subito dopo i tre interventi subiti dalla stella del Flushing Meadows. Sono stati insieme in Messico, dove hanno partecipato ad un evento speciale organizzato da Dior – la mamma di lui, tra le altre cose, è la responsabile delle pubbliche relazioni della maison francese – e sono poi stati paparazzati, al loro rientro in Europa, nelle più svariate occasioni. Nelle immediate vicinanze della casa londinese di Carlo, ad esempio, il che non lascia dubbi in merito all’effettiva natura del loro rapporto. Venerdì sera, poi, come fa sapere il Daily Mail, i due piccioncini sono stati avvistati nel quartiere di Mayfair, in uno dei locali più cool della capitale britannica.

La Raducanu e il suo presunto (?) boyfriend erano all’Oswald, un club privato frequentato prettamente dal membri di spicco del jet-set londinese, reali inclusi. Basti pensare che alla stessa serata c’era, tra gli altri, la principessa di York. La tennista e il calciatore hanno fatto il loro ingresso trionfale intorno alle 19:30 ed è stato in quel momento che la vincitrice dello Us Open 2021 ha abbagliato tutti i presenti.

Emma Raducanu fa baldoria coi reali… e con Carlo

Non si trattava di una serata qualunque. Emma e Carlo erano lì per celebrare il 23esimo compleanno di lui, ragion per cui, in quanto partner ufficiale del festeggiato, la tennista britannica ha ben pensato di sfoggiare l’outfit più scintillante di sempre.

La Raducanu ha indossato, per l’occasione, un abito argentato plissettato, bon ton e di grande effetto, magistralmente abbinato a blazer e sandali gioiello. Agostinelli era elegante tanto quanto la sua dolce metà, nel suo raffinatissimo completo blu navy, a sua volta coordinato ad accessori di lusso. La coppia ha trascorso all’Oswald gran parte della serata, salvo poi defilarsi poco prima che scoccasse la mezzanotte.

Un doppio misto così, in una cornice esclusiva come quella del club di Mayfair, che non lascia più neanche mezzo dubbio circa i sentimenti che i due ragazzi proverebbero l’uno per l’altra.