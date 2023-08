I pronostici di lunedì 7 agosto: Ligue 2, Allsvenskan, amichevoli

I pronostici di lunedì 7 agosto: in campo Ligue 2, Allsvenskan e altri campionati minori, ci sono anche delle amichevoli di lusso.

Ultima amichevole per il Bayern Monaco alla vigilia del primo appuntamento ufficiale della stagione, la finale di Supercoppa di Germania contro il Lipsia. Di fronte la squadra allenata da Tuchel avrà i francesi del Monaco.

Il Bayern Monaco finora ha giocato in amichevole contro Manchester City (1-2), Kawasaki Frontale (1-0) e Liverpool (4-3) regalando spettacolo soprattutto nell’ultima partita. I gol dovrebbero arrivare in questa partita così come in quella del Liverpool, in campo contro il Darmstadt.

Pronostici altre partite

C’è pure il posticipo della prima giornata di Ligue 2, con il Bordeaux che dovrebbe evitare la sconfitta sul campo del Pau in una partita da almeno due gol complessivi. Vittoria alla portata invece in Svezia per il Malmo contro l’Halmstadt.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Bordeaux vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Pau-Bordeaux, Ligue 2, ore 20:45

Vincenti

• Malmo FF (in Malmo FF-Halmstad, Championship, ore 13:30)

• Bayern Monaco (in Bayern Monaco-Monaco, Amichevole, ore 17:00)

• Bordeaux (in Pau-Bordeaux, Ligue 2, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Bayern Monaco-Monaco, Amichevole, ore 17:00

• Odense BK-Viborg, Superligaen, ore 19:00

• Malmo FF-Halmstad, Allsvenskan, ore 19:00

• Liverpool-Darmstadt, Amichevole, ore 20:00

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Bayern Monaco-Monaco, Amichevole, ore 17:00

• Lahti-FC Honka, Veikkausliiga, ore 17:00

Il “clamoroso”

Sepsi vincente e almeno un gol per squadra (in Sepsi-Otelul Galati, Liga I Romania, ore 17:30)