Gratta e vinci, aveva fatto male i conti: sorpresa finale, basta un’app

Gratta e vinci, a volte è solo una questione di zeri. La storia di questa donna è assurda: stenterete a crederci.

Stupore. Scetticismo. Incredulità. È un cocktail di emozioni esplosivo, quello che ti travolge – così dice chi ci è passato – nel momento in cui scopri che di aver sbancato alla Lotteria, al Superenalotto o con un Gratta e vinci. Roba che ricontrolli biglietti e ricevute all’infinito, per accertarti che stia accadendo per davvero.

Metabolizzare il fatto che la dea bendata ci abbia baciati non è, in effetti, un processo così automatico e scontato. Tutt’altro. C’è chi crede di aver vinto e scopre, poi, di non aver capito bene il meccanismo del concorso. Oppure c’è chi, come spesso è accaduto, neanche si rende conto che il tagliando che ha tra le mani è vincente. E lo getta nell’immondizia, magari, dove nella migliore delle ipotesi viene successivamente ritrovato da qualche cacciatore di Gratta e vinci abbandonati. E infine c’è chi capisce di aver vinto, sì, ma non quanto. Si pensi a Ruby Evans, la donna di Compton, in California, che qualche ora fa è stata protagonista di una storia veramente assurda.

Era di passaggio da Sweet Time Donuts, per concedersi un piccolo peccato di gola, quando ha deciso di investire qualche dollaro in un biglietto della lotteria istantanea Crossword Scratchers. Una versione americana del nostro Crucijolly, se vogliamo. Lo ha grattato nell’abitacolo della sua auto, parcheggiata davanti al negozio. E ha così scoperto, seduta stante, che quel tagliando era vincente. Peccato solo che non si sia resa subito conto di quanto realmente si nascondesse sotto la patina argentata.

Gratta e vinci, non erano 2mila ma 2 milioni

Lì per lì ha creduto di aver vinto 2mila dollari, una cifra comunque notevole che le avrebbe svoltato la giornata. La sorpresa più grande, però, doveva ancora arrivare. Ed è arrivata quando ha fatto rientro nel negozio di donuts per chiedere un check del Gratta e vinci.

Effettuata la scansione del codice a barre, le è stato comunicato che sì, in effetti aveva vinto. Ma non 2mila euro, come credeva Ruby, bensì 2 milioni. La donna californiana ha reagito con grande stupore alla notizia, non essendosi resa conto che sul biglietto c’erano molti più zeri di quanti non ne avesse visti in precedenza. C’è dell’altro: non era la prima volta che la Evans vinceva e non è stata, a quanto pare, neanche l’ultima. Aveva già vinto 100mila dollari, sempre con un Gratta e vinci, nel 2013. E ne ha portati a casa altri 5mila quando, a qualche giorno di distanza dalla vincita milionaria, ha tentato di nuovo la fortuna.

Ricordiamo sempre che in Italia con i Gratta e Vinci per non correre il rischio di buttare letteralmente soldi c’è un’app ufficiale che svela se il biglietto è vincente e qual è l’eventuale somma incassata.

“Ti dirò una cosa – ha raccontato al Daily Mail – questa è una grande benedizione. Mi ha dato la possibilità di pagare le mie bollette, il mio mutuo e aiutare le mie figlie. Mi sto divertendo”. E ci crediamo bene…