Gratta e vinci, il kebab fa una brutta fine: la spesa finisce in lacrime

Gratta e vinci, la sosta non preventivata ha cambiato per sempre la sua vita: peccato solo per il kebab…

Aveva guidato per tutto il giorno e macinato un sacco di chilometri. E così, mentre faceva ritorno a casa, ha deciso di concedersi quello che in gergo si chiama “comfort food”. La scelta è ricaduta su un bel doner kebab, fatto a regola d’arte, da insaporire con contorni e salse varie.

Si è dunque recato presso il suo kebabbaro di fiducia, ha ordinato la cena da asporto e, per ingannare il tempo in attesa che fosse pronto, ha ben pensato di fare un salto al supermercato accanto, per comprare del pane e delle altre cosucce che gli occorrevano. Una volta giunto alla cassa, si è poi fatto ingolosire da uno dei Gratta e vinci esposti alle spalle della cassiera. Steve Goodwin lo ha comprato e poi grattato una volta uscito dal negozio. È stato in quel preciso istante che il sogno di una vita è diventato realtà. È stato allora che si è reso conto di essere stato baciato dalla fortuna.

Indovinate un po’ quanto si nascondeva sotto la patina argentata di quel biglietto comprato di sfuggita dopo aver fatto la spesa? Non 100mila dollari e neanche 500. In quel tagliando c’erano, udite udite, la bellezza di 2 milioni di dollari. Una cifra che ha, per ovvie ragioni, sconvolto l’autista di autobus. Steve ha fatto ritorno al supermercato per accertarsi che non si trattasse di un miraggio, ma il personale lo ha informato del fatto che, secondo la procedura, avrebbe dovuto contattare la National Lottery per verificare la vincita.

Gratta e vinci, galeotto fu il kebab

Non lo ha fatto subito, immaginando che l’operazione richiedesse un po’ di tempo. Ha preferito andare a ritirare il suo kebab e rimettersi in marcia verso casa, così da poter fare quella telefonata in tutta tranquillità.

“Non ricordo molto del viaggio – ha raccontato ai media australiani – perché ero un po’ emozionato. Non sono imbarazzato nel dire che ho versato delle lacrime“. Arrivato a destinazione, non si era ancora calmato. Ha recuperato il suo kebab dal sacchetto di carta ma, purtroppo, aveva lo stomaco chiuso. E così, il succulento cono ripieno di carne e altre prelibatezze è finito dritto nella spazzatura.

Al che, ha fatto la fatidica telefonata. La lotteria nazionale ha confermato la vincita e a Goodwin è parso di toccare il cielo con un dito. “Non riuscivo davvero a crederci – queste le sue parole – Mi sono seduto lì a guardarlo, l’ho tenuto stretto. E quella notte ho conservato il gratta e vinci in una busta e l’ho messo sotto il cuscino per tenerlo al sicuro“.