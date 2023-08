Sinner, smacco Alcaraz e Raducanu: ricco ma non abbastanza

Sinner, la top ten dei Paperoni resta una chimera per il tennista azzurro. Carlos Alcaraz ed Emma Raducanu “intoccabili”.

In pochi possono dire di aver macinato così tanti soldi alla sua età. Il che rende il suo patrimonio già di per sé strabiliante, indipendentemente da tutto. Eppure, quello che ha guadagnato negli ultimi due mesi non è stato sufficiente da assicurargli un posto nella top ten più sbalorditiva di tutti i tempi.

Jannik Sinner, a gran sorpresa, non compare nella classifica dei tennisti più ricchi del 2023 secondo Forbes. Non c’è trucco e non c’è inganno, ovviamente, essendo la stessa stilata sulla base di semplici calcoli matematici derivanti da dati oggettivi. Questo significa che, pur avendo collezionati, da gennaio ad oggi, una serie di successi incredibili, c’è chi ha fatto meglio di lui. Prima di scoprire chi è più Paperone di lui, però, cerchiamo di capire quanto sia finito nelle tasche del tennista altoatesino in questi primi otto mesi del suo magico 2023.

Prima di scendere in campo a Toronto, in occasione del Canadian Open, il numero 1 d’Italia aveva vinto, grazie alla sua attività tennistica, la bellezza di 2,2 milioni di dollari. Nel momento in cui ha vinto il suo primo Masters 1000, battendo Alex de Minaur, un altro milione di dollari è andato ad aggiungersi al suo già ingente patrimonio. Con quel trionfo ha inoltre raggiunto la doppia cifra: al netto del trofeo che si è appena aggiudicato, nell’anno in corso Sinner ha incassato, giocando, più di 10 milioni di dollari.

Sinner resta fuori, ma tempo al tempo: siamo solo all’inizio

La cifra di 3,2 milioni di dollari – relativa, come detto, al solo 2023 – non tiene conto, in ogni caso, dei guadagni derivanti dai numerosi accordi di sponsorizzazione di cui il tennista altoatesino può vantarsi. Ma che non gli hanno comunque permesso, a quanto pare, di portarsi al livello di altri suoi colleghi.

I dieci tennisti inseriti da Forbes nella classifica dei più ricchi del tennis hanno incassato, evidentemente, più di Sinner. Federer e le sorelle Williams sono fuori dai giochi per la prima volta dopo anni (nel caso di Roger e Serena, l’estromissione è legata al fatto che abbiano cessato l’attività sportiva). Per 3 campioni usciti di scena ce ne sono stati altri 3, invece, ben felici di debuttare in questa top ten: si tratta di Coco Gauff, Casper Ruud e Jessica Pegula.

Sono stati riconfermati Emma Raducanu e Carlos Alcaraz, che pur essendo coetanei di Sinner hanno già guadagnato più dell’azzurro. Tempo al tempo, però: la straordinaria ascesa del nativo di San Candido è solo all’inizio e siamo certi che la storia che vi racconteremo tra un anno, di questi tempi, sarà ben diversa.