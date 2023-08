Emma Raducanu fa fuori le sorelle Williams: come lei nessuno mai

Emma Raducanu, le nuove leve spazzano via la vecchia guardia: stenterete a credere a quello di cui è stata capace la britannica.

Poco importa che quest’anno sia inciampata in così tanti infortuni da dover subire non uno, ma ben tre interventi chirurgici. La sua assenza dal campo avrà inciso sul suo umore e sul suo ranking, magari, ma non sul suo patrimonio, che continua ad essere incredibilmente elevato. Soprattutto se rapportato alla sua età e al suo rendimento assai discontinuo.

Ma Emma Raducanu, e questo dovrebbe ormai essere chiaro, macina un sacco di soldi indipendentemente dal fatto che giochi o meno. Tant’è che anche quest’anno, benché impossibilitata a partecipare ai tornei, si è ugualmente assicurata un posto nella prestigiosissima classifica dei tennisti più pagati del mondo secondo Forbes. Ma com’è possibile, vi starete legittimamente chiedendo, che negli ultimi 12 mesi abbia guadagnato tutti questi soldi, pur avendola vista così di rado in campo? La motivazione è da ricercarsi nel fatto che la maggior parte dei suoi guadagni deriva dai numerosi accordi di sponsorizzazione che ha sottoscritto dopo avere alzato al cielo, nel 2021, la coppa dello Us Open.

Vincere quello Slam le ha stravolto la vita e le ha regalato, soprattutto, una popolarità senza precedenti. Pur non essendo mai riuscita a vincere nulla al di là dello Slam newyorkese, la tennista britannica è ormai una vera e propria celebrità. Gli sponsor più grossi le hanno fatto una corte spudorata e offertole contratti milionari, per accaparrarsela come testimonial. Si pensi a Dior, tanto per cominciare, ma anche a Tiffany & Co., Porsche, HSBC, British Airways, Vodafone e chi più ne ha più ne metta. Una vera e propria “Paperona” del tennis, insomma, il cui patrimonio non conosce crisi. E i cui guadagni extrasportivi, salvo qualche rara eccezione, non hanno davvero eguali.

Emma Raducanu, non serve giocare: si arricchisce così

E mentre le nuove leve si fanno spazio in questa top ten a sei zeri, la vecchia guardia è ufficialmente fuori dai giochi. Forbes ha ritenuto opportuno, quest’anno, estromettere Roger Federer e Serena Williams, che essendo ormai usciti di scena non hanno più diritto, benché ancora spudoratamente ricchi, a comparire in questa classifica.

Guadagnando l’incredibile cifra di 15,5 milioni di dollari – solo 0,3 dei quali derivanti dalla sua attività tennistica – la Raducanu ha fatto fuori anche Venus Williams, che a differenza della sorella è ancora in attività. La tennista statunitense, ex numero 1 Wta, è ufficialmente fuori dalla top ten riservata ai ricchi. Per due leonesse e un leone (le Williams e Federer, appunto) che vanno, ci sono però tre nuove leve che vengono.

Le new entry, nella classifica 2023 di Forbes, sono Coco Gauff (15,2 milioni), Casper Ruud (14,4 milioni) e Jessica Pegula (10,9), che negli ultimi 12 mesi hanno guadagnato abbastanza da entrare di diritto nella top ten dei Paperoni del tennis. Un “rimpasto” consistente, dunque, che ha stravolto gli equilibri e abbassato l’età media dei ricchi a quota 26 anni, rispetto ai 31 registrati nel 2022. Il leitmotiv spazio ai giovani, insomma, è stato recepito in pieno.