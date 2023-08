Camila Giorgi, sorpresa ad alta quota: scollatura al limite

Camila Giorgi rompe gli indugi con una foto sui social network. Prima ancora dell’annuncio, ha stupito tutti con un look supersexy.

La foto in cui spiccava una vistosa fasciatura al polso ci aveva fatto temere il peggio. Ma poi, all’improvviso, tutti i suoi sostenitori – e ne ha veramente tanti, visto che su Instagram vanta un seguito di oltre 700mila follower – hanno potuto tirare un sospiro di sollievo e, finalmente, rilassarsi.

Il ritiro improvviso, durante la partita valida per il primo turno del Masters 1000 di Cincinnati, aveva effettivamente allarmato un po’ tutti. Non sapevamo, fino a qualche ora fa, cosa ne sarebbe stato di lei. Se potessimo contare sulla sua presenza al quarto Slam della stagione, quello che prenderà il via a New York tra qualche giorno, o meno. Le due foto postate a sorpresa sui social network qualche ora fa, tuttavia, hanno rapidamente fugato ogni dubbio. Camila Giorgi ci sarà e non sarà costretta a saltare, come avevamo temuto, il mitico Us Open. E chissà che sul cemento – una superficie sulla quale se la cava egregiamente e sulla quale ha vinto, due anni fa, il Canada Open – non possa prendersi qualche bella soddisfazione.

Tutto dipenderà dal sorteggio del tabellone principale dello Us Open, naturalmente, per cui a noi non resta che incrociare le dita e sperare. Sognare un suo exploit e goderci, il più a lungo possibile, il suo gioco aggressivo e a tratti spettacolare.

Camila Giorgi sbarca a New York: allo Us Open ci sarà

Dovremo pazientare ancora un po’, prima di rivederla in campo. Ma, per fortuna, i social network sono in questo senso un ottimo palliativo. Non fosse altro perché ci permettono di “spiarla” prima ancora dell’inizio del torneo e di scoprire in che modo si stia preparando all’evento a stelle e strisce che da lunedì animerà il Flushing Meadows.

Grazie ad Instagram abbiamo scoperto che era a bordo dell’aereo diretto verso la Grande Mela. Ma, prima ancora, avevamo avuto la possibilità di apprezzarne un look stratosferico. Nello scatto in questione, la splendida Camila aveva difatti esibito una scollatura niente male. Vertiginosa, oseremmo dire, in quanto veramente profonda e capace di stuzzicare la fantasia dei fan.

Indossa un kimono floreale, di colore bianco e nero, con sotto un top con del pizzo, sufficientemente scollato da non lasciare spazio all’immaginazione. Una Giorgi in formissima, dunque, che sul piano estetico non deve dimostrare più nulla. Non dovrebbero esserci più dubbi, ormai, sul fatto che sia lei la più sexy del reame. Non resta che dimostrare, a questo punto, di poter essere una spanna sopra alle altre anche in campo.