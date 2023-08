Nantes-Monaco, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Nantes-Monaco è una partita della terza giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici.

Chi comanda la classifica della Ligue 1 dopo due partite non è il Psg ma la coppia Monaco-Brest, uniche due squadre ancora a punteggio pieno. Nel Principato il nuovo corso avviato dal tecnico austriaco Adi Hutter – ex Borussia Monchengladbach ed Eintracht Francoforte – è partito alla grande. Due vittorie su due per i biancorossi, il miglior modo per provare a voltare pagina dopo un’annata deludente, che ha visto il Monaco chiudere solamente sesto.

I monegaschi hanno sorpreso principalmente dal punto di vista offensivo, segnando sette gol complessivi nelle sfide con Clermont (2-4) e Strasburgo (0-3). Domenica scorsa i mattatori, contro la squadra allenata da Patrick Vieira, sono stati l’ex Liverpool Minamino e il solito Ben Yedder, che per il momento non sembra turbato dalle vicende giudiziarie che lo stanno riguardando (è accusato di stupro da due donne). Bisognerà, insomma, fare i conti anche con loro, visto che a differenza di altre pretendenti al titolo Hutter e i suoi uomini non saranno impegnati in Europa. Monaco che in questa giornata cercherà di dimostrare di essere rimasta una squadra “da trasferta”: nella passata stagione solo Psg e Marsiglia hanno fatto meglio dei monegaschi fuori casa, terzi in questa speciale classifica con un ruolino di 10 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. Momento diametralmente opposto per il Nantes, una delle tre squadre ancora ferme a quota zero punti dopo due turni di Ligue 1.

Nantes, un inizio da incubo

I gialloverdi ormai dallo scorso anno sembrano essersi infilati in una spirale negativa dalla quale fanno fatica ad uscire.

Dopo essersi salvati per il rotto della cuffia nell’ultimo campionato, hanno “inaugurato” la nuova stagione perdendo in casa contro il Tolosa (1-2) ed in trasferta contro il Lille (2-0), con un bilancio preoccupante di quattro gol subiti e solo uno realizzato. Secondo gli addetti ai lavori d’oltralpe la panchina di Pierre Aristouy, che ha preso il posto dell’esperto Kombouare, comincia già a vacillare: potrebbe essere uno dei primi esoneri stagionali.

Come vedere Nantes-Monaco in diretta tv e in streaming

Nantes-Monaco, in programma venerdì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato francese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

La prestazione offerta dal Monaco domenica scorsa ha lasciato tutti con la bocca aperta: lo Strasburgo non ha giocato male ma ha potuto poco davanti al palleggio asfissiante dei monegaschi, capaci di creare innumerevoli occasioni da gol. Improbabile che un Nantes così in difficoltà riesca ad evitare la sconfitta contro il club del Principato.

Le probabili formazioni di Nantes-Monaco

NANTES (4-2-3-1): Descamps; Pierre-Gabriel, Castelletto, Pallois, Merlin; Chirivella, Douglas; Coco, Mollet, Simon; Mohamed.

MONACO (3-4-3): Köhn; Singo, Maripan, Magassa; Vanderson, Camara, Fofana, Henrique; Minamino, Ben Yedder, Golovin.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2