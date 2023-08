Monaco-Strasburgo, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Monaco-Strasburgo è una partita della seconda giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 19:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici.

È partita con il piede giusto l’avventura dell’ex allenatore di Eintracht Francoforte e Borussia Monchengladbach, Adi Hutter, sulla panchina del Monaco.

Nella trasferta di Clermont i monegaschi hanno sprigionato tutto il loro potenziale offensivo, subendo due gol ma allo stesso tempo andando ben quattro volte a segno (2-4). L’indiscusso man of the match è stato l’attaccante Wissam Ben Yedder, autore di una doppietta. L’esperto centravanti francese non sembra risentire delle vicissitudini giudiziarie che lo stanno riguardando: in tribunale, infatti, si sta difendendo dalle accuse di due giovani ragazze che lo accusano di stupro e violenza sessuale. Nel frattempo la società continua a rinforzarsi. Dopo le onerose cessioni di Lucas, Volland e Disasi, nel Principato sono appena arrivati Zakaria e Singo, due conoscenze della nostra Serie A, acquistati rispettivamente da Juventus e Torino. Lo svizzero e l’ivoriano si vanno ad aggiungere a Salisu, prelevato dal Southampton, ed al portiere ex Lipsia Kohn. Hutter sembra avere una rosa competitiva e completa per puntare al ritorno in Europa dopo una stagione, quella scorsa, che ha riservato solo amarezze e che ha visto il Monaco finire fuori da tutto.

Nel Principato arriva lo Strasburgo di Vieira

Senza gli infortunati Embolo e Salisu, Ben Yedder e compagni tenteranno di dare continuità alla roboante vittoria di Clermont nella sfida del “Louis II” contro lo Strasburgo.

Perseguono obiettivi diversi, ma le similitudini sono numerose con gli alsaziani, che come il Monaco devono voltare pagina dopo una stagione complicata, nella quale si sono salvati per il rotto della cuffia. Per tornare a sognare in grande il Racing si è affidato all’ex centrocampista di Arsenal, Juventus e Inter, Patrick Vieira, in cerca di riscatto dopo l’esperienza non proprio positiva al Crystal Palace in Premier League. Lo Strasburgo ha sorpreso tutti nella prima giornata di campionato, prendendosi l’illustre scalpo del Lione (2-1) grazie ad una prestazione arcigna e brillante soprattutto in fase di non possesso palla.

Come vedere Monaco-Strasburgo in diretta tv e in streaming

Monaco-Strasburgo, in programma domenica alle 19:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato francese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Pur concedendo tanto, il Monaco vanta uno degli attacchi meglio assortiti della Ligue 1 ed è assai probabile che anche contro lo Strasburgo, con cui è rimasto imbattuto cinque volte negli ultimi sei precedenti, riesca a prendersi l’intera posta in palio realizzando almeno due reti. Dovrebbero andare in gol anche gli ospiti in un match che promette spettacolo.

Le probabili formazioni di Monaco-Strasburgo

MONACO (3-4-3): Köhn; Matsima, Maripan, Magassa; Vanderson, Camara, Fofana, Caio Henrique; Akliouche, Ben Yedder, Golovin.

STRASBURGO (5-3-2): Sels; Guilbert, Doukouré, Nyamsi, Sylla, Delaine; Prcic, Bellegarde, Deminguet; Emegha, Gameiro.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1