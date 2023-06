Camila Giorgi, pizzo che passione: sguardi di fuoco su Instagram

Camila Giorgi non riesce proprio a nasconderlo: così la stella di Macerata ha mandato ancora una volta in tilt i social network.

Il problema al ginocchio non è sopraggiunto mentre giocava, come in tanti hanno pensato quando ha annunciato la sua volontà di ritirarsi dal Roland Garros. “Mi tormenta da un po’” ha difatti confessato a margine del match Camila Giorgi, che ha preferito uscire di scena e abbandonare la gara piuttosto che continuare a giocare e rischiare di farsi ancor più male.

Sta di fatto che, indipendentemente da quando sia insorto, questo brutto infortunio è capitato nel momento peggiore. La tennista marchigiana stava pian piano risalendo il ranking Wta e stava, soprattutto, ricominciando a giocare alla sua maniera. Con grinta e determinazione, con forza e passione. E i risultati, seppur in maniera graduale, si erano cominciati a vedere. Non resta che capire, adesso, quanto grave sia il problema al ginocchio e quanto a lungo la costringerà a rimanere ferma.

L’ipotesi più plausibile è che la stella di Macerata salti in toto, o quasi, la stagione sull’erba, che avrà inizio non appena sarà archiviato lo Slam parigino. I suoi colleghi azzurri saranno tutti ai nastri di partenza tra Stoccarda, dove si giocherà il Boss Open, e ‘s-Hertogenbosch, i due tornei che sanciscono, di fatto, l’inizio della parentesi maschile sul tappeto verde. Non sappiamo ancora, invece, cosa sia stato consigliato di fare alla Giorgi e come sia cambiata la programmazione della stagione alla luce degli esami ai quali si sarà senz’altro sottoposta.

Camila Giorgi, frangia e pizzo mandano in tilt Instagram

Sappiamo solo che in questi giorni ha potuto “respirare” un po’ e rilassarsi dopo le fatiche, purtroppo vane, del Roland Garros. Lo scorso sabato era in compagnia della sua amica Varvara Letchenko, con la quale supponiamo si sia goduta una serata tutta al femminile.

Non è chiaro, invece, dove sia stata scattata la foto comparsa ieri sul suo profilo social. Sappiamo solo che Camila è tornata a sfoggiare una frangia liscissima, che le dona parecchio, e che lo sguardo di fuoco rivolto in cam ha mandato in brodo di giuggiole i suoi sempre più numerosi follower.

Ed è evidente, poi, che la passione per il pizzo non la abbandoni mai. La Giorgi lo ha sfoggiato perfino in campo, lo scorso anno, tanto lo ama. Non perde occasione, dunque, per indossare qualcosa che sia realizzato in questo materiale, cui va il merito di esaltare la sua grazia e la raffinatezza che hanno sempre contraddistinto l’ex numero 1 del tennis femminile italiano.