Sorteggio tabellone Us Open: gli avversari di Sinner, Berrettini e Musetti

Sorteggio tabellone Us Open, ecco quali avversari dovranno affrontare al primo turno le tre punte di diamante azzurre.

Sarà lo Us Open più ricco di sempre. In termini di prize money, senza ombra di dubbio, ma anche di colpi di scena. I vincitori dei singolari maschili e femminili guadagneranno 3 milioni di dollari e anche solo accedendo al primo turno, quest’anno, si porteranno a casa 81,5mila dollari.

Ma le sorprese, dicevamo, non si limitano al montepremi, che non era mai stato così alto prima d’ora. Al termine dello Slam, infatti, gli assetti del ranking mondiale cambieranno radicalmente. Carlos Alcaraz ha Novak Djokovic alle calcagna: se anche lo spagnolo dovesse vincere e bissare il successo dello scorso anno, il suo bottino non subirebbe variazioni. Scarterà i punti di 12 mesi fa e acquisirà, eventualmente, quelli dell’edizione che prenderà il via lunedì 28 agosto. Nole, dal canto suo, ha solo da guadagnare: era stato estromesso dalla scorsa edizione per via della sua condizione di non vaccinato, per cui ogni punto gli sarà utile in ottica classifica. Tornerà in vetta al ranking anche solo vincendo, per intenderci, il match del primo turno. Les jeux sont tutt’altro che faits, insomma.

I riflettori sono quindi puntati, per ovvie ragioni, sull’iberico e sul serbo. Fermo restando, naturalmente, che anche Daniil Medvedev è tra i favoriti per la vittoria, avendo già trionfato sul cemento americano. Tra gli osservati speciali c’è, ancora, Jannik Sinner, che ha vinto due settimane fa il primo Masters 1000 della sua carriera e che sembra pronto, finalmente, per traguardi ancor più grandi di quello appena tagliato.

Sorteggio tabellone Us Open 2023, diretta e orario

Saprà cogliere, il talentuoso altoatesino, questa straordinaria opportunità? Lo vedremo. E scopriremo anche se Matteo Berrettini, che a differenza del numero 1 d’Italia non sarà testa di serie, saprà rifarsi della sconfitta al primo turno subita da Felix Auger-Aliassime al primo turno del Masters 1000 di Cincinnati.

Dato il suo posizionamento in classifica – al momento è 36esimo – è elevata la possibilità che incontri una delle 32 teste di serie già all’esordio o al turno successivo. A meno che altri due giocatori che lo precedono nel ranking non decidano, come già accaduto con Shapovalov e Struff, di dare forfait alla vigilia dello Slam. Sarà la testa di serie numero 18, invece, Lorenzo Musetti, secondo miglior giocatore d’Italia. Avrà certamente vita più facile, nelle fasi iniziali del torneo, rispetto a Berrettini, ma tutto dipende, ovviamente, dal sorteggio del tabellone principale dello Us Open.

Per quanto riguarda gli accoppiamenti, non è prevista una copertura televisiva della cerimonia e, stavolta, non la si potrà seguire neanche in streaming. Si potrà prendere visione del main draw solo a sorteggio ultimato; considerando che le operazioni avranno inizio alle 18 (ora italiana), non resta che tenere d’occhio i canali social ufficiali dello Slam a stelle e strisce.

Seguono aggiornamenti