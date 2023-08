Us Open, record sia | Montepremi stellare: una cifra da non credere

Us Open, questa sarà l’edizione dello Slam newyorkese più ricca di tutti i tempi: anche la sconfitta al primo turno farà ricchi i tennisti.

Sette giorni passano in fretta. O forse no. Agli occhi dei tennissofili sparsi ai quattro angoli del globo potrebbero sembrare addirittura infiniti. Benché ci sia ancora un po’ da pazientare, infatti, l’entusiasmo è già ai massimi livelli. E non potrebbe essere altrimenti, visto che lo Slam a stelle e strisce è indubbiamente uno dei più spettacolari.

Sarà uno Us Open all’insegna delle battaglie epiche – come quella, si spera, che ha visto Novak Djokovic e Carlos Alcaraz fronteggiarsi in finale a Cincinnati – e anche delle sorprese. “Monetarie”, soprattutto, dal momento che lo Slam newyorkese non è mai stato più ricco di così. Il più ricco di sempre e di tutti i tempi, ad essere precisi. I dettagli del prize money hanno lasciato tutti a bocca aperta, non fosse altro per il sostanziale aumento registrato rispetto agli anni precedenti e anche rispetto allo stesso 2022. Quella messa in palio è una cifra record e c’è da scommettere che i tennisti in gara duelleranno con ancor più determinazione, per potervi mettere le mani sopra. Ma andiamo a scoprire, adesso, a quanto ammonta il montepremi complessivo dello Us Open e quanto guadagneranno i giocatori che si sono aggiudicati un posto nel tabellone principale.

Iniziamo col dire che, come ha fatto sapere l’USTA, il Major statunitense offrirà la bellezza di 65 milioni di dollari. Addirittura 5 in più rispetto a quelli che erano stati messi sul piatto 365 giorni fa, in occasione dell’edizione che è stata poi vinta, come noto, da quel fenomeno instancabile che è Carlos Alcaraz. Ma quanto vinceranno nello specifico, vi starete giustamente e legittimamente chiedendo a questo punto, i primi classificati?

Us Open, ricchi anche se sconfitti al primo turno

All’uomo e alla donna che vinceranno il singolare nelle rispettive categorie sarà corrisposto un assegno del valore di ben 3 milioni di dollari. Ma la buona notizia è che anche chi non riuscirà ad arrivare così in alto e ad alzare al cielo l’insalatiera in palio al Flushing Meadows porterà a casa un bel po’ di soldini.

Ha subito un notevole incremento, infatti, anche il prize money messo a disposizione di quanti giocheranno anche solo il primo turno. Chi subirà una sconfitta all’esordio allo Us Open riceverà 81,5mila dollari, con un aumento significativo rispetto alle cifre in vigore prima dell’avvento del Covid. Vi basti sapere che, nel 2019, chi si fermava al primo turno portava a casa “solo” 58mila dollari.

Il montepremi sarà poi ripartito in questo modo: 123mila dollari per i tennisti che arrivano al secondo turno, 191mila per quelli che accedono al terzo; gli ottavi di finale ne frutteranno 284mila, mentre i quarti 455mila. I quattro semifinalisti incasseranno 775mila dollari, mentre il secondo classificato intascherà 1 milione e mezzo di dollari. Motivo in più, dunque, per sbaragliare la concorrenza.