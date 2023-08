Alcaraz, una casa da numero 1: è vicina alla spiaggia e vale una fortuna

Alcaraz, non crederai mai a quanto costa la casa in cui vive il numero 1 al mondo: c’è una cosa che devi assolutamente sapere.

Guadagnano talmente tanto, ogni volta cheh avanzano in una competizione o alzano la coppa di un torneo, che quando si tratta di comprare case non devono di certo badare a spese. Possono permettersi le migliori sul mercato, i tennisti, tant’è che molti di loro possiedono un patrimonio immobiliare notevole.

È il caso di Novak Djokovic, ad esempio, che vanta svariate residenze in alcuni dei luoghi a lui più cari, come New York, Miami e Marbella, in Spagna. Ma il campione serbo non è certamente il solo ad investire parte del denaro che vince giocando a tennis in immobili e case di lusso. Molti altri, come lui, si sono tolti negli anni qualche sfizio, collezionando attici e ville di gran prestigio come se non ci fosse un domani. Si potrebbe pensare che anche Carlos Alcaraz, essendo il tennista del momento, intenda fare lo stesso. O forse no, considerato che vive in una dimora ben lontana dal lusso architettonico per il quale hanno optato i suoi colleghi dell’Atp.

Il fenomeno di Murcia, che a vent’anni ha già vinto 2 Slam, abita in un appartamento che non definiremmo esattamente faraonico. Si tratta di una tiny house indipendente a Villena, che ricade nell’area della Equelite Tennis Academy del suo maestro, ossia Juan Carlos Ferrero. Paga molto, per poter vivere lì quando la stagione gli concede un attimo di respiro, ma pare che non ci sia luogo al mondo il cui il campione iberico ami stare più che lì.

Alcaraz, ecco dove vive il nuovo re di Wimbledon

La sua casa nell’accademia di Ferrero costa, udite udite, 4500 euro al mese. Sono inclusi nel prezzo tutt’una serie di servizi, ovviamente, come il cibo, il wi-fi illimitato e diversi altri benefit, oltre che la frequenza delle lezioni di tennis. Ciò nonostante, essendo un’abitazione piccolissima e non a misura di star, il prezzo non è propriamente contenuto.

Non che Carlos non possa permettersela, intendiamoci. Ha guadagnato talmente tanto, da quando è esploso, che potrebbe vivere in una megavilla con piscina molto più lussuosa. E invece no, preferisce continuare a godersi il suo bungalow di 25 metri quadrati, composto da due camere e un bagno. Un appartamento semplicissimo, come semplice è lui, d’altra parte, il nuovo numero 1 del mondo.

Che al lusso sfrenato ha preferito di gran lunga un prefabbricato a due passi dalla spiaggia e ad un tiro di schioppo dai campi da tennis su cui è diventato il “mostro” che è oggi e che domina il ranking Atp.