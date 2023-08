Paola Egonu, foto rubata a bordo piscina: mai vista così

Paola Egonu, la foto rubata a bordo piscina ha lasciato tutti a bocca aperta: nessuno l’aveva mai vista così.

La campionessa di pallavolo non smette mai di sorprendere i suoi fan. Al momento Paola Egonu si sta godendo le sue vacanze e sui social tiene sempre aggiornati i fan tra una storia e un post. L’atleta è sempre molto attiva online e nell’ultimo periodo in particolare sta attirando parecchio le attenzioni dei follower con i suoi scatti mozzafiato. Di recente questi ultimi sono rimasti a bocca aperta dopo aver visto la sua ultima foto rubata.

La pallavolista di Cittadella è sempre più chiacchierata. In questi mesi la notorietà di Paola Egonu è notevolmente aumentata. Dopo essere finita al centro di un acceso dibattito per via delle sue dichiarazioni sul tema del razzismo in Italia, ha incantato tutti sul palco del Festival di Sanremo, al quale ha partecipato in qualità di co-conduttrice accanto ad Amadeus e Gianni Morandi durante la terza serata della kermesse.

Successivamente, hanno iniziato a diffondersi voci ogni giorno più insistenti sul suo ritorno in Italia. Fino a quando è arrivata la conferma ufficiale da parte della stessa giocatrice. La Egonu ha firmato un cospicuo contratto con il Vero Volley e, nelle scorse settimane, ha lasciato la Turchia (dove ha passato una stagione con il VakifBank) per partire alla volta del Bel Paese.

Paola Egonu, semplicemente “divina” in bikini: lo scatto rubato conquista tutti

C’è aria di cambiamenti importanti, quindi, per la pallavolista. Dopo aver trascorso la sua prima stagione in un Paese diverso dall’Italia – aggiudicandosi la vittoria della Coppa di Turchia e della Champions League – Paola Egonu è pronta per fare ritorno e dare inizio ad una nuova avventura con il Vero Volley.

La determinazione non le manca di sicuro e i fan non vedono l’ora di seguirla nei prossimi match. Adesso, però, per l’atleta è arrivato il momento di concedersi un po’ di meritato riposo. Nonostante le vacanze, la Egonu non si dimentica mai dei tanti e affezionati follower, curiosi di sapere in che modo passa il suo tempo libero.

Lei stessa è molto attiva sui social e si diverte a condividere le sue giornate e i suoi pensieri con i seguaci. Di recente, questi ultimi sono rimasti a bocca spalancata davanti ad uno scatto decisamente inaspettato. Paola è apparsa in una versione inedita: il merito è tutto della sua amica e collega Giuditta Lualdi, insieme alla quale si sta godendo qualche giorno di relax.

Quest’ultima ha fatto un regalo molto gradito ai fan della Egonu, con uno scatto “a sorpresa” della pallavolista durante la loro giornata in piscina. La campionessa sfoggia un bikini azzurro che le sta d’incanto, mettendo in risalto la sua meravigliosa silhouette. “Divah” ha scritto ironicamente l’amica commentando la posa di Paola. E come darle torto? Con il suo charme ha incantato tutti.