Paola Egonu fa volare Instagram: irresistibile in bikini

Paola Egonu sta facendo volare Instagram con i suoi meravigliosi scatti: in bikini è semplicemente irresistibile.

Negli scorsi mesi la campionessa di pallavolo ha fatto ritorno in Italia. Terminata la stagione con il VakifBank, Paola Egonu ha firmato un contratto con il Vero Volley di Milano scatenando l’entusiasmo dei fan che tanto speravano di rivederla giocare nel Paese. Al momento, però, l’atleta si sta godendo la bella stagione così da potersi ricaricare al meglio prima di ricominciare con i match.

Sui social Paola è sempre più lanciata. Qui la pallavolista non si limita a mostrare la sua carriera, condividendo scatti in cui è possibile vederla in campo, sempre impegnata tra allenamenti e partite. La giocatrice, infatti, appare spesso nella sua quotidianità rendendo i follower partecipi nella sua vita di tutti i giorni. Lo sport, inoltre, non è la sua unica passione: ad averla catturata ci ha pensato anche il mondo della moda.

La sua collaborazione con Armani ne è la testimonianza. La Egonu è stata, in più di un’occasione, la protagonista di servizi fotografici da sogno sfoggiando tutto il suo fascino e mettendo in bella mostra la sua magnifica silhouette. Sono tantissimi gli utenti che hanno perso completamente la testa per lei, rimasti incantati dalla sua bellezza fuori dal comune. Di recente, questi ultimi sono rimasti a bocca aperta davanti alla sua ultima foto.

Paola Egonu lascia tutti a bocca aperta sui social: in bikini è semplicemente divina

Come affermato poc’anzi, Paola Egonu si sta godendo le vacanze estive: la bella stagione è finalmente arrivata e, prima di tornare ad allenarsi, la pallavolista di sta concedendo qualche giornata di relax e divertimento insieme ad amiche, parenti e persone care. Nonostante la pausa, non manca mai di interagire con i suoi affezionati fan, che porta sempre con sé tramite le foto e video condivisi sui social.

Tra le ultime storie apparse sul suo profilo, figura l’immagine che vi proponiamo, nella quale la bella Paola è più raggiante che mai, mentre prende il sole su una sdraio in spiaggia. Per la giornata al mare, l’atleta ha deciso di sfoderare un bikini blu che le calza a pennello e che, su Instagram, ha fatto una vera e propria strage. Di fronte ad una visione tanto meravigliosa, gli utenti sono andati in delirio.

La Egonu è semplicemente splendida: la sua silhouette è da perdere il fiato e con il suo nuovo look (visto l’arrivo delle vacanze, infatti, ha deciso di cambiare acconciatura dicendo addio alle treccine) ha fatto colpo su tutti. La canzone scelta per la storia, Nel blu dipinto di blu, è azzeccatissima: il suo costume ha catalizzato le attenzioni di tutti scatenando le reazioni dei follower.