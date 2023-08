Tennis, sex appeal ad alta quota: il video stende i fan

Tennis, un video da rivedere in loop all’infinito: la wag indossa un push up tra le nuvole e lo spettacolo è servito.

Non brilla di luce riflessa. La sua popolarità non la deve di certo alla persona che le sta accanto, benché anche lui, come lei, sia famosissimo. Sono semplicemente due personaggi noti, appartenenti a due mondi opposti, che per uno strano scherzo del destino si sono incontrati e si sono innamorati.

Lui viene dal tennis, lei dal cinema. Madalina Ghenea e Grigor Dimitrov non sono usciti subito alla scoperto. Hanno aspettato un po’ a hanno voluto accertarsi che i loro sentimenti fossero destinati a durare, prima di far sapere a tutti che c’era del tenero fra loro. C’è eccome, questo tenero, tant’è che sono inseparabili. Trascorrono insieme tutto il tempo che resta tra i rispettivi impegni lavorativi e davvero non potrebbero sembrare più felici di così. Affiatati, persi l’uno dell’altra. Ma il tennista bulgaro, a dire la verità, non è il solo a cui l’attrice e modella di origini rumene ha rubato il cuore.

Madalina è da sempre uno dei personaggi popolari più amati d’Italia. Il cinema le ha permesso di sfondare, ma anche i social network le hanno dato, in questo senso, una grossa mano. Anche perché lì, su Instagram e dintorni, può fare qualcosa che le riesce altrettanto bene: posare per le campagne promozionali più svariate ed esibire le curve pericolosissime che Madre Natura le ha dato in dono.

Tennis, in bikini tra le nuvole: un video indimenticabile

Già, perché oltre a saper recitare la Ghenea è anche una donna per la cui bellezza è difficile trovare un aggettivo. Non ce ne sono molti nel dizionario che possano, in effetti, renderle giustizia.

Lasciamo quindi che a parlare siano le immagini sul suo profilo social, che pullula di scatti e di reel che tolgono il respiro. Come, appunto, quello che l’attrice ha postato nelle scorse ore e che, manco a dirlo, ha collezionato un numero inimmaginabile di like e di commenti. Madalina è a bordo di un jet e indossa un bikini color oro nell’ambito di uno spot pubblicitario di un marchio di cui è testimonial. Il reggiseno push up valorizza a meraviglia il suo seno prosperoso e le pose ammiccanti dinanzi all’obiettivo fanno il resto, rendendo questo video particolarmente rovente.

Scorrendo i commenti c’è chi si chiede, giustamente, come abbia fatto il pilota a concentrarsi sulla rotta, con un tale spettacolo alle spalle. Onore a lui, quindi, che è riuscito a resistere alla tentazione di voltarsi e di godersi dal vivo lo show tra le nuvole messo in piedi dalla favolosa Ghenea.