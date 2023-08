Tennis, tequila e trasparenze: curve e foto ubriacano i fan

Tennis, la maglia completamente velata lascia la biancheria in bella mostra: non serviva la tequila per mandare su di giri i fan.

Era una delle due favorite per la vittoria del Masters 1000 di Cincinnati. Ma nel tennis, si sa, può succedere di tutto. Perfino che a vincere sia una tennista che, seppur promettente e talentuosa come Coco Gauff, aveva sulla carta molte meno chance di trionfare su quel campo in cemento.

Niente da fare, dunque, per Aryna Sabalenka, che insieme ad Iga Swiatek era in corsa per il titolo in palio nell’Ohio. Potrà riprovarci tra qualche giorno, in ogni caso, in una cornice ancor più sfavillante di quella in cui si è giocato nei giorni scorsi. L’Us Open sta ufficialmente per entrare nel vivo e, avendo lei già vinto uno Slam durante questa stagione, è del tutto ovvio che abbia i riflettori puntati addosso. Fermo restando, naturalmente, che, come detto pocanzi, in questo sport non è mai detta l’ultima parola. E che le sorprese, come ci ha insegnato Emma Raducanu nel 2021, che vinse lo Slam neyworkese partendo dalle qualificazioni, sono sempre dietro l’angolo.

Di sicuro, dopo aver “sprecato” la ghiotta occasione che il destino le aveva messo su un piatto d’argento a Wimbledon, la bella Aryna affronterà il quarto ed ultimo Major dell’anno con maggiore determinazione. Nella speranza, s’intende, di bissare il successo di 8 mesi fa a Melbourne, quando alzò al cielo la coppa del suo primo titolo del Grande Slam.

Tennis, la maglia velata delizia i fan: che visione

La Sabalenka, come si evince chiaramente dal suo profilo Instagram, si trova già nella Grande Mela. Si sta allenando in vista dell’esordio – sarà testa di serie, ma bisognerà attendere il sorteggio del tabellone principale dello Us Open per scoprire contro chi dovrà vedersela al primo turno – ma se la sta anche spassando, nei limiti del possibile.

Qualche ora fa, in compagnia dell’americano Taylor Fritz, ha preso parte ad un evento che, a sentir lei, è stato divertentissimo. I due tennisti sono stati coinvolti nella preparazione della tequila e la Sabalenka, più bella del solito, ha finito con il rubare la scena al suo collega di San Diego.

La regina dell’Australian Open 2023 era, in effetti, incantevole. Nonché supersexy, con indosso una maglia velata e dunque completamente trasparente che metteva in mostra la biancheria. Le foto dell’evento hanno perciò infranto parecchi cuori e ricordato al popolo dei social che si può essere, contemporaneamente, delle tigri in campo e delle donne sensualissime al di là del tennis.