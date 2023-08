Pavard all’Inter: “Inzaghi lo ha voluto per questo”

Il Bayern Monaco non ha ancora liberato Benjamin Pavard, ma l’Inter e Inzaghi, dopo la chiusura sull’affare, contano di averlo a Milano entro venerdì.

Tancredi Palmeri, giornalista addentro le questioni di mercato dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TvPlay, per parlare del nuovo grande colpo in difesa dei nerazzurri.

“Su Pavard non c’è molto da aggiungere: la situazione è nota“, ha esordito Palmieri. “I dirigenti dell’Inter hanno dato qualche giorno al Bayern per chiudere su un difensore e quindi trovare il sostituto, ma l’Inter vorrebbe portarlo a Milano entro venerdì. Darmian, per esempio, si sta allenando a parte, e Simone Inzaghi vorrebbe avere Pavard come rinforzo il prima possibile“.

“Come cessioni c’è la possibilità che esca Correa. Sembra improbabile che l’Inter possa guadagnare soldi da questa operazione, ma almeno libererebbero uno slot. Al suo posto c’è davvero un canale che implica il ritorno Sanchez a zero”, ha continuato il giornalista confermando dunque le voci di un ritorno de El Niño Maravilla in nerazzurro.

“Due anni fa Sanchez creò un evento di turbativa, ma l’Inter ha dimostrato di essere forte come gruppo, al di là di quello che fa il singolo. Andò via perché aveva uno stipendio alto. E l’Inter gli pagò pure la buonuscita. Ma se ritorna deve essere consapevole che farà la quarta scelta“.

Pavard su richiesta di Inzaghi: “È fondamentale per il suo gioco“

Palmieri ha poi spiegato per quale motivo l’Inter ha investito tanto su Pavard: “È un giocatore essenziale per il gioco di Inzaghi. Lo ha richiesto esplicitamente l’allenatore. Saltato Samardzic, quei soldi sono andati sul francese“.

“I nerazzurri hanno sbagliato l’acquisto di Correa, ma a Inzaghi penso che glielo si possa concedere. Secondo me la possibilità più concreta per il Tucu potrebbe essere il Bologna e non il Lipsia“, ha poi rivelato Palmieri. “L’Inter si è scusata con i rossoblù per avergli preso Arnautovic a pochi giorni dalla fine del mercato, e si sono lasciati con la possibilità di trattare l’argentino”.

Ultima battuta su Lukaku: “Siamo nel calciomercato più folle di sempre. Non come fuochi d’artificio, ma come colpi di scena ne abbiamo viste di tutte. Il tempo passa e i competitors sono sempre meno. La Roma è un’opzione per Lukaku? Dico di sì… Se il Chelsea apre al prestito allora può essere fattibile, se no la vedo difficile. La Juve ha cercato più di indebolire l’acerrimo nemico che altro. Poi forse Lukaku era anche un obiettivo di Allegri…”