Giorgia Rossi e Giusy Meloni coppia da sogno: fascino e talento on air

Giorgia Rossi e Giusy Meloni uniscono le forze in vista di una nuova avventura: la notizia che farà felici i tifosi.

In comune hanno diverse cose. Le origini, tanto per cominciare, considerando che sono entrambe romane. Condividono la passione per il calcio, poi, che ha fatto sì che si incontrassero lungo lo stesso sentiero e iniziassero insieme una nuova avventura “nel pallone”. E poi, ma questo potete vederlo da voi, sono tutte e due bellissime.

Giorgia Rossi è da un paio di anni una delle punte di diamante di Dazn. Prima ancora che con la pay tv aveva lavorato per Mediaset e per altre emittenti televisive, fino a che non si è data, appunto, allo streaming. Anche Giusy Meloni ha una notevole esperienza televisiva, ma è collaborando con l’A.C. Milan che ha ottenuto maggiore popolarità. Veniva dal mondo del doppiaggio e della recitazione, ma l’amore per lo sport l’ha spinta a guardarsi attorno. E così è approdate alla corte dei rossoneri, con i quali collabora tramite i canali ufficiali del club. Oggi ha un seguito social pazzesco e anche lei, come Giorgia Rossi, è apprezzata non solo per la sua incredibile bellezza, ma anche per il talento del quale è riuscita a fare un lavoro.

Ma come mai, vi starete chiedendo a questo punto, stiamo parlando congiuntamente di Giusy e di Giorgia? Il motivo è da ricercarsi nel fatto che le due reginette del calcio italiano, da questo momento in poi, lavoreranno fianco a fianco. Non in tv, come hanno sempre fatto, ma in una dimensione completamente diversa.

Giorgia Rossi e Giusy Meloni on air: pubblico in visibilio

Come noto, la massima serie italiana di calcio ha ora un’emittente radio-televisiva dedicata: si chiama Radio Serie A ed è nata grazie alla collaborazione con Rds. Ha aperto i battenti sabato scorso, in occasione della prima giornata di campionato, e sarà fruibile su radio DAB, sul canale 899 del digitale terrestre, su app e sui siti di Rds e Lega Serie A.

La squadra messa in piedi per questa nuova avventura può vantare una serie di nomi grossi del panorama sportivo. Ne fanno parte Riccardo Trevisani, Sandro Piccinini, Monica Bertini, Lia Capizzi, Serse Cosmi, Alessandro Diamanti, Alessandro Alciato, Marco Cattaneo, Alberto Santi, Claudia Tosoni, Gianmario Bonzi, Giulia Mizzoni, Gabriele Giustiniani e Andrea Consales.

E poi ci sono loro, Giusy Meloni e Giorgia Rossi, che insieme a Marco Cattaneo saranno ogni lunedì, dalle 10 alle 12, in onda su Radio Serie A. La settimana, con loro on air, non potrebbe iniziare meglio di così.