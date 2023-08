Rapid Vienna-Fiorentina, Conference League: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Rapid Vienna-Fiorentina è un match valido per l’andata degli spareggi di qualificazione alla Conference League e si gioca giovedì alle 19:00: pronostici.

La beffarda rete di Bowen quand’ormai i supplementari sembravano inevitabili ha impedito alla Fiorentina di coronare con un successo una stagione che, nonostante tutto, rimarrà nella storia del club, visto che alla Viola non capita spesso di giocare due finali ravvicinate.

La notte amara di Praga contro il West Ham fa parte di quei ricordi negativi da cancellare al più presto: la squadra di Vincenzo Italiano ha subito l’opportunità di farlo nella Conference League 2023-24, alla quale ha avuto accesso grazie al “ripescaggio” decretato dall’Uefa dopo la squalifica che ha colpito la Juventus. In virtù del settimo posto dello scorso anno, infatti, dovevano essere i bianconeri a prendere parte alla terza manifestazione continentale. Gli subentrano invece i toscani, che nella passata stagione – comunque piena di alti e bassi – avevano chiuso in ottava posizione e dunque fuori dall’Europa. La Fiorentina sembra avere di nuovo le carte in regola per poter arrivare fino in fondo, anche se il livello complessivo appare leggermente più alto rispetto ad un anno fa. Sulla carta dà l’impressione di essere più forte pure la stessa Viola, in assoluto tra le più attive sul mercato in Serie A. Italiano può contare su un attacco nuovo di zecca – fuori Cabral, dentro gli interessanti Nzola e Beltran – ma le novità ci sono anche a centrocampo, con l’ex juventino Arthur che nella prima giornata di campionato contro il Genoa ha già dimostrato di poter assolvere egregiamente ai compiti richiestigli dal tecnico originario di Ribera.

Il Rapid fa sul serio già da un mese

Sabato scorso a Marassi è stato Fiorentina-show: i gigliati hanno dominato la partita sin dai primi minuti di gioco ed a fine primo tempo erano già in vantaggio di tre gol.

La sfida con i rossoblù è terminato con un roboante 4-1 per la Viola, che adesso punta a ripetersi in Conference League. Per accedere alla fase a gironi la Fiorentina dovrà superare lo scoglio dello spareggio. Lo scorso anno corse qualche rischio di troppo con gli olandesi del Twente, stavolta invece il passaggio del turno sembra maggiormente alla portata. È stata sorteggiata con gli austriaci del Rapid Vienna, squadra che ha giocato il primo match ufficiale già un mese fa. I biancoverdi di Zoran Barisic finora hanno disputato quattro gare di campionato, collezionando due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Sono partiti in anticipo rispetto ai viola anche in Conference. Nel terzo turno di qualificazione hanno dovuto superare gli ungheresi del Debreceni, sconfitti 5-0 nel ritorno dopo aver impattato 0-0 all’andata. Italiano dovrebbe fare turnover, mandando in campo diversi giocatori – uno su tutti Beltran – rimasti in panchina o subentrati a gara in corso contro il Genoa.

Come vedere Rapid Vienna-Fiorentina in diretta tv in chiaro e in streaming

Rapid Vienna-Fiorentina è in programma giovedì alle 19:00 e si giocherà all’Allianz Stadion di Vienna, in Austria. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202), su Sky Sport (canale 251) ed in chiaro su TV8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La Fiorentina ha debuttato come meglio non poteva in campionato: ha dominato il gioco ed anche i nuovi volti hanno restituito buone sensazioni. Il Rapid Vienna non va sottovalutato ma è un avversario alla portata della Viola, più matura rispetto allo scorso anno. Si può stare con gli uomini di Italiano, che potrebbero tuttavia non tenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Rapid Vienna-Fiorentina

RAPID VIENNA (4-2-3-1): Hedl; Schick, Querfeld, Hofmann, Auer; Kerschbaum, Sattlberger; Kühn, Seidl, Grüll; Burgstaller.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Dodô, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Duncan; Sabiri, Bonaventura, Gonzalez; Beltran.

Il Rapid Vienna riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-2