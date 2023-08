Genoa-Fiorentina, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Genoa-Fiorentina è una partita della prima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Neopromossa sì, ma con ambizioni importanti. Almeno ha detto questo finora il mercato del Genoa, che dopo un anno di purgatorio ha subito riconquistato la massima serie.

Il Grifone riparte con tanto entusiasmo mettendo nel mirino una salvezza tranquilla o forse qualcosa in più, a giudicare dagli investimenti tutt’altro che irrilevanti degli statunitensi di 777 Partners, che hanno acquistato il club un anno e mezzo fa, nell’annus horribilis dei rossoblù, e non sono stati capaci di evitare la retrocessione. L’ossatura è quella dello scorso anno ma i rinforzi, soprattutto nel reparto avanzato, non sono da squadra che deve lottare per salvarsi: il Genoa ha preso Retegui – attaccante italoargentino che si è fatto conoscere grazie alla convocazione nella nostra nazionale – sborsando ben 12 milioni, ma sono arrivati anche Messias, reduce dal biennio al Milan, e Martin, interessante esterno spagnolo ex Mainz. Alberto Gilardino, confermato in panchina dopo la promozione, presto potrà disporre anche dell’ucraino Malinovskyi: tutto fatto con il Marsiglia per l’ex atalantino, che torna dunque in Serie A dopo l’esperienza in Francia. In un Marassi che va verso il tutto esaurito, il Genoa si misurerà con la Fiorentina, squadra che vuole migliorarsi dopo aver sfiorato due titoli (Coppa Italia e Conference League), sfumati entrambi in finale.

La Viola, che si cimenterà nella terza competizione continentale anche quest’anno dopo la squalifica della Juventus da parte dell’Uefa – giovedì prossimo sarà già in campo nell’andata dello spareggio con il Rapid Vienna – è un’altra che non se ne è stata con le mani in mano sul mercato. La rosa è da completare, ma Vincenzo Italiano ha un attacco nuovo di zecca: via Cabral, dal River Plate e dallo Spezia sono arrivati rispettivamente Beltran e Nzola.

Genoa-Fiorentina: le ultime notizie sulle formazioni

In attesa di Malinovskyi, Gilardino si affiderà all’esuberante Gudmundsson: l’islandese avrà il compito di innescare Retegui. Non sono a disposizione gli infortunati Messias e Pajac, mancheranno all’appello pure Strootman e Sabelli, squalificati. In difesa spazio a Vogliacco e Vasquez, mentre a centrocampo è chiamato a fare legna l’ex doriano Thorsby.

Nella Fiorentina partirà dal 1′ Nzola, supportato da Gonzalez, Ikoné e Bonaventura. In mezzo toccherà a Mandragora affiancare Arthur, arrivato in prestito dalla Juventus. Solo panchina per Amrabat, attenzionato da diversi club della Premier League e con le valigie in mano. Al centro della difesa è ballottaggio tra Mina e Ranieri. Out Kouamé e Castrovilli.

Come vedere Genoa-Fiorentina in diretta tv e in streaming

Genoa-Fiorentina, in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Ferraris” di Genova, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Tutti i match della Serie A sono trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La Fiorentina non perde da cinque partite consecutive con il Genoa ma non sarà semplice fare risultato in un ambiente che trabocca di entusiasmo dopo la riconquista della massima serie. I rossoblù vengono dal pirotecnico 4-3 con il Modena in Coppa Italia: per chi non se la sentisse di puntare sulla Viola, può virare sui gol: in difesa Italiano ha ancora poche certezze ed i toscani potrebbero soffrire le ripartenze avversarie. In ogni caso entrambe dovrebbero andare a segno in un match potenzialmente divertente e da almeno due reti complessive.

Le probabili formazioni di Genoa-Fiorentina

GENOA (3-5-1-1): Martinez; Dragusin, Vogliacco, Vasquez; Hefti, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson; Retegui.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Mina, Biraghi; Mandragora, Arthur; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Nzola.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2