Levski Sofia-Eintracht Francoforte, Conference League: tv, streaming, formazioni, pronostici

Levski Sofia-Eintracht Francoforte è un match valido per l’andata degli spareggi di qualificazione alla Conference League e si gioca giovedì alle 19:00: pronostici.

Quella dello scorso anno è stata una stagione in tono minore per l’Eintracht Francoforte, incapace di chiudere tra le prime quattro in Bundesliga o portare a casa un trofeo com’era avvenuto l’anno precedente con lo storico trionfo in Europa League.

Kolo Muani e compagni sono arrivati solamente settimi in campionato, perdendo inoltre la finale di Coppa di Germania contro il Lipsia. Si cimenteranno dunque con la Conference League per la prima volta nella loro storia: come tutte le squadre che partecipano ai principali campionati europei le Adler dovranno superare un preliminare per accedere alla fase a gironi. Il sorteggio li ha abbinati ai bulgari del Levski Sofia, squadra che in teoria non dovrebbe dargli troppo filo da torcere. L’Eintracht Francoforte è reduce dalla striminzita vittoria in campionato (1-0) ottenuta ai danni del neopromosso Darmstadt. E decisa, guarda caso, dal forte centravanti francese, in questo momento l’uomo più determinante e pericoloso dei rossoneri. Buona la prima per il nuovo allenatore Dino Toppmoller, che prima di domenica scorsa in panchina aveva ricoperto solo il ruolo di vice, prima al Lipsia e poi al Bayern Monaco. Per l’Eintracht è il secondo successo stagionale: nella prima gara ufficiale, infatti, le Adler avevano asfaltato 7-0 il Lokomotive Lipsia in Coppa di Germania.

Il Levski Sofia arriva a sfidare i tedeschi dopo aver superato due preliminari. Nel primo la squadra di Nikolai Kostov si era imposta sullo Shkupi (2-0 all’andata e 1-0 al ritorno).

Nel secondo si è preso lo scalpo degli israeliani dell’Hapoel Beer Sheva, al termine di un doppio confronto tiratissimo deciso nel ritorno (2-1) da una rete di Ronaldo in pieno recupero, mentre i supplementari sembravano ormai inevitabili. C’è da dire poi che il campionato bulgaro è iniziato molto prima della Bundesliga: il Levski Sofia ha giocato cinque partite, in cui ha collezionato 9 punti (tre vittorie e una sconfitta).

Come vedere Levski Sofia-Eintracht Francoforte in diretta tv e streaming

La gara tra Levski Sofia e Eintracht Francoforte, in programma giovedì alle 19:00 e valida per l’andata degli spareggi di qualificazione alla Conference League, in Italia non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Nessuna piattaforma, satellitare o streaming, ha acquistato i diritti sui turni preliminari della terza competizione europea.

Il pronostico

L’Eintracht Francoforte, nonostante Toppmoller abbia annunciato diversi cambi a livello di formazione, non dovrebbe commettere passi falsi contro una squadra abbordabile come il Levski Sofia, archiviando verosimilmente la pratica già in Bulgaria.

Le probabili formazioni di Levski Sofia-Eintracht Francoforte

LEVSKI SOFIA (4-3-3): Andreev; Galchev, Dimitrov, Cordoba, Tsunami; Mitkov, Kraev, Darlan; Ronaldo, Ricardinho, Welton.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-3): Trapp; Tuta, Koch, William Pacho; Ebimbe, Skhiri, Rode, Max; Gotze, Kolo Muani, Lindstrom.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3