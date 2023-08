Monica Bertini, benvenuto agosto: in bikini fa impazzire Instagram

Monica Bertini ha dato il suo benvenuto al mese di agosto mandando il web in delirio: la foto in bikini ha fatto impazzire tutti.

Il suo è uno dei volti più amati in assoluto dai tifosi di calcio. Conduttrice e giornalista, specializzata proprio in ambito sportivo, Monica Bertini si è fatta strada al timone di alcuni dei programmi più seguiti dal pubblico. Attualmente impegnata nella conduzione di Pressing, può vantare un profilo Instagram seguito da quasi 500 mila follower, ai quali nelle scorse ore ha fatto una sorpresa decisamente gradita.

Rimanere impassabili davanti al suo fascino è davvero impossibile. Monica Bertini è una bellezza fuori dal comune, dai capelli corvini e uno sguardo che potrebbe stregare qualsiasi persona. Non c’è da stupirsi, quindi, del fatto che abbia conquistato tanti telespettatori. La carriera della giornalista di Parma, trasferitasi a Milano da giovanissima, è iniziata in ambito locale.

Nel 2013 ha debuttato a Sportitalia, per poi passare a Sky Sport l’anno seguente. La svolta, tuttavia, è arrivata con l’approdo a Mediaset nel 2016. Qui si è fatta conoscere alla conduzione di Sport Mediaset e della Supercoppa europea. Ma anche in trasmissioni come Balalaika – Dalla Russia col pallone, Mai dire Mondiali FIFA e Tiki Taka – Il calcio è il nostor gioco.

Monica Bertini, la “foto illegale” prima del trattamento di bellezza: una visione incantevole

La sua professionalità e la sua dedizione le hanno permesso di ritagliarsi uno spazio sempre più grande sul piccolo schermo. Dal 2022 è al timone di Pressing, con un notevole successo. E se c’è un dettaglio che i fan non si sono mai lasciati sfuggire, è sicuramente il suo fascino.

Come affermato poc’anzi, la Bertini è dotata di una bellezza a cui è veramente dura resistere. Per non parlare del suo meraviglioso fisico avvenente. Al momento la conduttrice si sta godendo l’estate e, su Instagram, rende sempre i follower partecipi nella sua quotidianità, mostrandosi non solo sul lavoro ma anche nella vita di tutti giorni.

Così, nelle scorse ore, è apparsa prima di un trattamento di bellezza presso il centro The Longevity Suite, a lei tanto caro. Lo scatto non ci ha messo molto prima di essere sommerso dai commenti dei fan, rimasti a bocca aperta davanti ad uno spettacolo simile. Monica sembrerebbe aver deciso di sfoggiare tutta la sua sensualità, con indosso quel bikini color rosso passione che le calza proprio a pennello.

Alla vista delle sue fantastiche curve, a molti ha iniziato a girare la testa. “Altro che crioterapia… Entrando con te li dentro la temperatura sale a 90 gradi” ha affermato un utente, in riferimento al trattamento che la conduttrice si stava prestando a fare. “Una bellezza mostruosa, Monica” ha risposto un follower al quale in tanti hanno fatto eco. “Monica non si fanno queste foto illegali” è stato il “rimprovero” di un altro fan ancora.