Monica Bertini raddoppia, insieme all’amica per il pieno di like

Monica Bertini raddoppia, insieme all’amica fa il pieno di like su Instagram. Ma le vacanze ormai sono sempre più vicine alla fine

Non lascia, anzi raddoppia Monica Bertini. E in questo modo la bellissima giornalista televisiva fa il pieno di like. Di solito, Monica, sul proprio profilo Instagram piazza una foto da sola in vacanza, questa volta invece lo ha fatto insieme all’amica.

La Bertini è uno dei volti più amati delle trasmissioni Mediaset. Sempre elegante quando va in onda e soprattutto un grande sapere in quello che è il proprio lavoro, altrimenti a certi livelli non ci si arriva proprio. Ma è anche sui social che la stessa riesce a trovare parecchi consensi, soprattutto quando pubblica le foto di quelli che sono i suoi outfit quando è a lavoro oppure in bikini al mare. Insomma, non riesce mai in nessun modo a non far parlare di sé. Ed è anche giusto così.

Monica Bertini, insieme all’amica per il boom di like

Come vi abbiamo raccontato nel corso di questi ultimi giorni, con il campionato che ormai è davvero alle porte, le vacanze stanno per finire anche per Monica Bertini che tra pochi giorni tornerà negli studi di Mediaset per l’inizio della nuova stagione. Lei però si sta godendo le vacanze, e lo sta facendo insieme a qualche amica.

E l’ultimo scatto piazzato sul proprio profilo social è appunto insieme ad un’amica. Si assomigliano anche, quindi probabilmente c’è stata immediata quella simpatia che le tiene unite. Monica sempre in costume – anche noi vorremmo esserlo e un poco la invidiamo nonostante non abbiamo il suo fisico perfetto – coperta da uno di quei vestitini che fanno davvero tanto vacanza. Come sempre la Bertini è elegante, anche al mare. E anche in questo caso non abbiamo parole per descrivere quel pizzico di invidia che ci pervade ogni volta che la vediamo.