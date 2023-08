I pronostici di giovedì 3 agosto: Conference League e amichevoli

I pronostici di giovedì 3 agosto: ci sono le partite di ritorno delle qualificazioni di Conference League e delle amichevoli.

Si chiude oggi il ritorno del secondo turno di qualificazione della Conference League, competizione vinta alla prima edizione dalla Roma e poi dal West Ham che in finale ha avuto la meglio sulla Fiorentina. Fiorentina che potrà riprovarci in questa stagione, visto che è subentrata alla Juventus squalificata dall’UEFA.

Tra le principali candidate alla vittoria ci sono Spartak Trnava, Dinamo Tbilisi, Levski Sofia, Riga, Adana Demirspor e Legia Varsavia. Il Basilea semifinalista della passata edizione rischia una clamorosa eliminazione dopo la sconfitta casalinga dell’andata contro il Tobol. In questo ritorno dovrebbe quanto meno evitare la sconfitta in una partita da almeno due gol complessivi, come due sono i gol che il Basilea deve segnare per provare a evitare l’eliminazione.

Pronostici altre partite

Tra le partite che promettono un alto numero di gol in questo giovedì di Conference League occhio a Lucerna-Djurgarden, Shamrock Rovers-Ferencváros e AEK Larnaca-Torpedo. Tra le possibili partite da almeno un gol per squadra attenzione invece a Borac Banja Luka-Austria Vienna e Shamrock Rovers-Ferencvarosi. Gol in arrivo anche nell’amichevole di lusso che vedrà impegnata la Lazio di Maurizio Sarri contro l’Aston Villa.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Basilea vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Tobol Kostanai-Basilea, Conference League, ore 16:00

Vincenti

• Spartak Trnava (in Spartak Trnava-FK Auda, Conference League, ore 17:30)

• Dinamo Tbilisi (in Dinamo Tbilisi-Hamrun Spartans, Conference League, ore 18:00)

• Levski Sofia (in Levski Sofia-Shkupi Cair, Conference League, ore 19:00)

• Riga (in Riga-Kecskemeti, Conference League, ore 19:00)

• Adana Demirspor (in Adana Demirspor-CFR Cluj, Conference League, ore 20:00)

• Legia Varsavia (in Legia Varsavia-Ordabasy Chymkent, Conference League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Tobol Kostanai-Basilea, Conference League, ore 16:00

• Lucerna-Djurgarden, Conference League, ore 20:45

• Shamrock Rovers-Ferencváros, Conference League, ore 21:00

• AEK Larnaca-Torpedo, Conference League, ore 19:00

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Borac Banja Luka-Austria Vienna, Conference League, ore 20:30

• Shamrock Rovers-Ferencvarosi, Conference League, ore 21:00

• Aston Villa-Lazio, Amichevole, ore 20:30

Il “clamoroso”

Paok vincente e almeno un gol per squadra (in Beitar-Paok, Conference League, ore 19:30)