Lukaku perfetto per la Juventus: “Servono anche altri due rinforzi”

I tifosi bianconeri mugugnano e protestano sui social, ma sembra che la Juventus ritenga Lukaku un investimento perfetto.

Prendendo il belga si punta a guadagnare dal punto di vista economico e tattico. Quindi è molto probabile che la Juventus continuerà a trattare con il Chelsea per trovare una quadra sullo scambio con Vlahovic.

Giuliano Giannichedda, ex giocatore tra le altre di Udinese, Parma e Juventus, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, per parlare di nuovi obittivi della Juventus. “Il mercato della Juventus sta, secondo me, prendendo una fisionomia chiara“, ha esordito l’intervistato.

“Allegri ha chiesto un paio di giocatori d’esperienza e di fisicità“, ha continuato l’ex calciatore. “Il mercato si è concentrato su Lukaku e Kessié, il primo perfetto in Serie A, ed entrambi due ottimi giocatori che possono alzare il livello della Juventus. Lo scambio con Vlahovic diventa complicato per un discorso economico e Kessié prende un ingaggio importante. Ma sappiamo che le difficoltà ci sono per tutte le squadre italiane a livello economico. Però sarebbero due colpi che garantirebbero un buon mix“.

Giannicchedda ha poi parlato di Marcos Leonardo, attaccante ventenne brasiliano vicino alla Roma. “Leonardo è un giocatore sicuramente molto interessante, però sottolineo che tante squadre hanno già finito la prima parte del lavoro e gli allenatori non hanno avuto ancora la rosa finita. Vedo in ritardo diverse compagini”.

Lukaku perfetto per Allegri: “Se è una sua richiesta, serve alla Juventus“

L’intervistato ha anche parlato di Buffon, dopo l’annuncio del suo ritiro dal calcio giocato. “Per me è stato un onore giocare con un giocatore come Buffon, è stato uno dei più grandi portieri di tutti i tempi, la sua forza è sempre stata quella di voler diventare sempre più forte ogni allenamento che passava. Un onore vivere lo spogliatoio con lui”.

“Sono favorevole allo scambio Lukaku-Vlahovic“, ha continuato Giannicchedda. “Principalmente perché sembrerebbe una richiesta di Allegri. E se ci fosse un conguaglio importante per Vlahovic con Lukaku prenderesti un giocatore comunque forte e che avrebbe diversi anni ancora davanti ad alti livelli. La Juventus perderebbe un giovane che prima della Juventus avrebbe fatto benissimo, ma sono cose che discuteranno in società. Per completare la rosa servono un centrocampista come Kessié e anche un difensore”.

Poi la conclusione, un po’ amara, sulla situazione generale del calcio italiano. “Ci sono squadre e campionati che possono spendere tre o quattro volte rispetto alle squadre italiane, così lo straniero anche di secondo piano ora guarda ad altre soluzioni”.