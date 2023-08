Tennis, il selfie dall’alto è da capogiro: in bikini fa strage di cuori

Tennis, bellezza e sensualità sono le sue parole d’ordine: con il suo ultimo selfie l’atleta, sui social, ha fatto una vera e propria strage di cuori.

Nell’ultimo periodo la meravigliosa tennista ha attirato molto le attenzioni degli utenti. Oltre a distinguersi per la sua dedizione nello sport, la 23enne ha fatto breccia nel cuore di tantissime persone, rimaste stregate dalla sua bellezza fuori dal comune e dalla sua sensualità prorompente. L’ultimo selfie apparso sul suo profilo Instagram ha fatto una strage di cuori: lo scatto dall’alto ha messo a dura prova i fan.

A 5 anni ha scoperto il tennis per merito della madre insegnante e, in poco tempo, è rimasta totalmente catturata dalla disciplina. È così che tutto ha avuto inizio per lei che, oggi, è considerata la giocatrice più bella in assoluto. La sua determinazione l’ha spinta a mettersi alla prova fin da giovanissima, permettendole di raggiungere i suoi primi risultati importanti.

Crescendo, però, Susanna Giovanardi ha compreso presto che lo sport non era la sua unica passione. Nel 2019 ha partecipato al concorso di bellezza Miss Italia, attirando fin da subito le attenzioni della giuria e del pubblico. La tennista è dotata di una bellezza a dir poco irresistibile e di un fisico avvenente e scolpito. Con le sue curve pericolose ha fatto perdere la testa a molti seguaci. La bella atleta, sui social, è una star a tutti gli effetti.

Tennis, Susanna Giovanardi lascia tutti a bocca aperta con il suo look

Sebbene non si sia guadagnata la vittoria del concorso di bellezza, la Giovanardi si è aggiudicata un trionfo altrettanto importante: ha conquistato tantissime persone e, alla fine, un riconoscimento speciale è arrivato proprio in questi mesi. Alla tennista, infatti, è stato affibbiato il titolo di giocatrice più bella di sempre. Un primato senza dubbio meritato, per la splendida atleta e modella.

Se sul campo Susanna si impegna per dare sempre il meglio di sé, non possiamo dire che anche sui social non dia spettacolo. Qui, però, lo fa tramite post e video semplicemente incantevoli. In particolare ora che è cominciata la bella stagione: tra scatti in bikini e foto in cui sfoggia mise da perdere il fiato, è davvero impossibile restare indifferenti di fronte alle sue fantastiche immagini.

Il selfie che vi proponiamo è apparso di recente tra le storie della tennista, attualmente in vacanza insieme al fidanzato Andrea Preti. La Giovanardi si è ripresa dall’alto, mostrando ai follower il suo sensualissimo look: un top in pizzo nero dallo scollatura generosa abbinato a shorts bianchi, che le calzano a pennello mettendo in risalto le sue meravigliose forme. Ancora un volta Susanna ha steso tutti.