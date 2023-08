Tennis, dalle foto senza veli al ritorno inaspettato: pronta per lo Us Open

Tennis, finalmente è tornata e ora è pronta a riprendersi tutto. Ma ve lo ricordate quel servizio in cui posò come mamma l’ha fatta?

Tre anni. Tanto è durata la sua pausa dal tennis, resasi necessaria per due motivi: voleva dei figli e voleva, soprattutto, del tempo per risolvere definitivamente il fastidioso e debilitante problema fisico che l’attanagliava già da un pezzo.

Soffriva di artrite reumatoide, una malattia infiammatoria cronica che non si lega bene con lo sport che pratica da quando è una bambina. “Un giorno mi sono svegliata – aveva raccontato in quell’occasione – e non riuscivo ad alzarmi dal letto. Soffrivo così tanto che non riuscivo nemmeno a lavarmi i capelli o i denti”. L’incubo è finito, però, e nel tempo che ha trascorso lontana dal circuito sono arrivati due bellissimi bambini. E adesso è finalmente giunta l’ora, per Caroline Wozniacki, di tornare in campo e di riprendere in mano la sua carriera. Poco importa che abbia 33 anni, perché ha una tale voglia di rivincita che ora come ora potrebbe anche scalare una montagna a mani nude.

L’ex fidanzata del golfista Rory Mcilroy, che nel 2018 ha vinto l’Australian Open, non ha toccato una pallina, come ha rivelato lei stessa in una recente intervista, per due anni. Ha scelto come “location” per il suo ritorno Montreal, dopodiché è volata a Cincinnati. La prossima settimana sarà allo Us Open e chissà che tra qualche tempo non possa tornare agli antichi fasti e dominare il ranking Wta come in passato.

Tennis, quell’indimenticabile servizio da capogiro

Il ritorno della tennista danese è stato accolto con grande entusiasmo dal popolo del tennis, che malgrado la lunga assenza dal circuito non ha mai dimenticato le sue imprese epiche. E nemmeno quelle foto senza veli che, qualche anno fa, fecero un certo scalpore.

Oltre ad avere un talento fuori dal comune che le permise, all’età di vent’anni, di dominare il ranking Wta per 71 settimane consecutive, Caroline è anche una donna bellissima. Talmente bella e sensuale che non ebbe alcun problema, nel 2017, a posare per un servizio di nudo per ESPN Body. Uno shooting che fece scalpore e che ce la mostrò come mamma l’ha fatta, senza abiti e con solo la sua inseparabile racchetta in pugno.

I nostalgici di quell’epoca potranno trovare anche sul suo profilo Instagram un bel po’ di scatti tutti da ammirare. La Wozniacki ha ancora il corpo statuario e scolpito d’un tempo, al punto che non sembra trascorso tutto questo tempo, da quella cover che fece strage di cuori. Che abbia fatto un patto con il diavolo?