La Lehmann non è più sola: al West Ham concorrenza sexy

La Lehmann non è più sola: la concorrenza è sexy al West Ham con il nuovo portiere giramondo che, però, è già stato girato in prestito

I tifosi del West Ham sono rimasti delusi, spiega TuttoSport. Perché il sogno di vedere in campo Kateline Takbert è durato pochissimo. Sì, il club inglese ha preso la calciatrice però l’ha girata immediatamente in prestito in Svezia. Insomma, poco tempo – anzi nemmeno un minuto – per ammirarla con la maglia degli Hammers.

Lei è californiana, ha un profilo Instagram di oltre 40mila followers, ed è un portiere giramondo visto che nel corso della sua carriera ha indossato anche le maglie di Benfica e della formazione islandese dell’Hafnarfjarðar. Insomma, le sue esperienze le ha già fatte e sognava di arrivare a giocare proprio nella Premier League, uno dei campionati più competitivi al Mondo anche al femminile. Per il momento dovrà andare, invece, a farsi le ossa da un’altra parte, sognando il debutto in altre occasioni. Come detto i tifosi del West Ham l’apprezzavano non solo per quelle che sono le sue qualità tecniche che, a quanto pare, sono importanti. Ma anche per via della sua bellezza, evidente, che lei fa vedere sul proprio profilo Instagram che, siamo certi, da questo momento in poi inizierà ad avere sempre più seguaci.

La Lehmann non è più sola: Kateline Talbert spacca i social

Katelin Talbert si diverte a pubblicare delle foto in costume così come fanno tutte le ragazze della sua età. Ma non solo: ci sono moltissimi scatti e anche alcuni video che la vedono in campo, mentre lotta e suda con le compagne e mentre fa alcune parate decisamente importanti che l’hanno fatta mettere nel mirino appunto di uno di quei club inglesi più importanti. Sì, perché rimane sotto contratto con il West Ham, un contratto firmato dopo il passato al Benfica, in Portogallo.

Nel West Ham, ricordiamo, gioca anche quella che da molti è considerata la più sensuale calciatrice del Pianeta, la svizzera Alisha Lehmann, che da poco è uscita dal Mondiale con la sua nazionale. Anche lei è una donna bellissima aiutata ovviamente dagli allenamenti quotidiani dovuto alla sua attività professionale.