Kayla Simmons, il bikini è mini: Instagram in tilt

Kayla Simmons, il bikini è mini e Instagram va in tilt. L’ennesimo scatto dell’americana fa il boom di like. E non può essere altrimenti

Kayla Simmons senza freni. Incredibile. Kayla Simmons ha deciso di mandare Instagram in tilt, altrimenti non si spiega davvero questa voglia di pubblicare scatti incredibili, di quelli che non passano di certo inosservati. Lo aveva fatto già qualche giorno fa, con un Lato B da urlo: stavolta il bikini, che copre le sue forme esplosive, è mini.

Vabbè, per tenere allenato il suo pubblico – sul social network in questione ha oltre un milione di seguaci – è normale che la stessa debba pubblicare degli scatti del genere: li ha abituati troppo bene nel corso di questi anni ed è normale continuare su questa scia. Una scia che la vede presentarsi sempre bellissima, sempre unica. Lei, Kayla, americana, ha trascorso una gran parte della sua vacanza in Grecia. Ed è proprio lì, in quella terra bellissima che molti scelgono come meta per i propri giorni di ferie, che ha infiammato tutti. Sotto potete vedere lo scatto che ha letteralmente mandato al manicomio tutti quelli che la seguono. Uno scatto inserito in una gallery di 10 fotografie una più bella dell’altra.

Kayla Simmons, lo scatto manda tutti al manicomio

Il bikini come detto in questo caso è davvero mini, uno di quelli a triangolo come potete vedere sotto che non riesce, è evidente, a trattenere le sue forme incredibili. Lei è a suo agio, anche questo è abbastanza evidente, sguazza totalmente in quella che è la sua bellezza e la sua voglia di farsi vedere.

Insomma, una Kayla veramente inarrestabile, una delle regine di questa estate se non la regina assoluta. Noi insieme a lei ci metteremmo onestamente anche Georgina Rodriguez, un’altra che di fatto si è scatenata con degli scatti insieme a Cristiano Ronaldo, suo compagno, ma non solo. Una bella lotta in ogni caso, una di quelle che riempie anche le pagine dei rotocalchi, soprattutto in Inghilterra, dove ci sguazzano in molti.