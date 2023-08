Anversa-AEK Atene, Champions League: tv, streaming, formazioni, pronostici

Anversa-AEK Atene è un match valido per l’andata degli spareggi di qualificazione alla Champions League e si gioca martedì alle 21:00: pronostici.

La rimonta dell’Aek Atene nel preliminare con la Dinamo Zagabria è destinata ad occupare certamente un piccolo posto nella storia di questa competizione.

Per i campioni di Grecia in carica, dopo aver vinto 2-1 la gara d’andata, sabato scorso – il match era stato rinviato di qualche giorno per via degli scontri in cui, prima della gara di Zagabria, perse la vita un giovane tifoso giallonero – si era messa malissimo: a metà ripresa, infatti, gli ospiti conducevano 2-0 e sembravano a un passo dalla qualificazione agli spareggi. Nel recupero, tuttavia, è successo di tutto: Sergio Araujo ha accorciato le distanze e, qualche minuto più tardi, mentre l’arbitro aveva già il fischietto in bocca, Levi Garcia si presenta sul dischetto per tirare il rigore che avrebbe evitato i supplementari. Lo sbaglia ma sulla ribattuta del portiere, ironia della sorte, per Domagoj Vida, nazionale croato nonché ex Dinamo, è stato un gioco da ragazzi depositare la palla in rete, condannando all’eliminazione la sua vecchia squadra e mandando in estasi un intero popolo (la partita si giocava a porte chiuse per motivi di ordine pubblico).

L’Anversa non è partito a razzo

L’Aek continua a sognare di tornare a giocare la fase a gironi della Champions League dopo quattro anni dall’ultima partecipazione. Il prossimo ostacolo sono i belgi dell’Anversa.

I biancorossi allenati dall’ex milanista Mark van Bommel non hanno dovuto affrontare altri preliminari a differenza dei greci, che invece hanno iniziato dal terzo turno. Nella passata stagione sono tornati a vincere un titolo nazionale dopo un’attesa lunghissima – non ci riuscivano da oltre sessant’anni – ma nelle prime quattro partite della Pro League 2023-24 non hanno brillato, anzi. Dopo aver vinto la Supercoppa nazionale contro il Mechelen, sono arrivate due vittorie casalinghe con Cercle Brugge e Kortrijk, ma in trasferta l’Anversa ha finora raccolto a malapena un punto (sconfitta contro l’Anderlecht e pareggio a Lovanio).

Come vedere Anversa-AEK Atene in diretta tv e streaming

La gara tra Anversa e AEK Atene, in programma martedì alle 21:00 e valida per l’andata dello spareggio di qualificazione alla Champions League, in Italia non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Nessuna piattaforma, satellitare o streaming, ha acquistato i diritti sui turni preliminari della competizione europea più importante.

Il pronostico

C’è un precedente recente, con le due squadre che si sono sfidate in amichevole lo scorso luglio. Finì 3-0 per l’Aek Atene, ma non sarebbe corretto basarsi su quel test, visto che sia gli uomini di Almeyda che quelli di van Bommel risentivano ancora dei carichi di lavoro ed avevano appena iniziato la preparazione. I gialloneri in ogni caso sembrano avere maggiore esperienza e personalità e la rimonta incredibile con la Dinamo Zagabria, avversario sulla carta più forte, l’ha dimostrato alla perfezione. È assai probabile che riescano ad evitare quantomeno la sconfitta in Belgio per poi giocarsi il tutto per tutto in Grecia.

Le probabili formazioni di Anversa-AEK Atene

ANVERSA (4-3-3): Butez; Bataille, De Laet, Alderweireld, Avila; Ekkelenkamp, Vermeeren, Balikwisha; Kerk, Janssen, Ondrejka.

AEK ATENE (4-2-3-1): Stankovic; Sidibe, Vida, Moukoudi, Hajsafi; Jonsson, Szymanski; Amrabat, Zuber, Pineda; Araujo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1