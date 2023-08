Rakow-Copenaghen, Champions League: tv, streaming, formazioni, pronostici

Rakow-Copenaghen è un match valido per l’andata degli spareggi di qualificazione alla Champions League e si gioca martedì alle 21:00: pronostici.

Dopo aver vinto l’Ekstraklasa per la prima volta nella sua storia, il Rakow Częstochowa è a un passo da un altro traguardo storico: l’approdo alla fase a gironi della Champions League. I campioni di Polonia sono partiti da lontanissimo e cioè dal primo turno di qualificazione. Luglio era appena cominciato quando affrontarono il primo match contro gli estoni del Flora Tallinn, battuti 1-0 all’andata e 3-0 al ritorno.

Gli uomini di Dawid Szwarga si sono poi ripetuti contro il ben più quotato Qarabag, squadra che vanta una certa esperienza a questi livelli e dunque favorita. Ma anche gli azeri hanno potuto poco contro la formazione rossoblù: decisiva la gara d’andata, terminata con un rocambolesco 3-2 (il ritorno in Azerbaigian è finito 1-1). La terza “vittima” del Rakow sono stati i ciprioti dell’Aris Limassol: in questo caso i polacchi hanno avuto la meglio in entrambe le sfide (2-1 all’andata in casa e 1-0 al ritorno a Cipro). Gli impegni di coppa, tuttavia, hanno un po’ “distratto” la squadra di Szwarga, che nelle prime quattro giornate di campionato ha balbettato, collezionando due vittorie, un pareggio ed una sconfitta. La testa della classifica, occupata dal Legia Varsavia, malgrado ciò resta distante solo tre punti.

Il Copenaghen sta volando in Superligaen

Hanno giocato un turno in meno i prossimi avversari del Rakow nello spareggio di accesso ai gironi, i danesi del Copenaghen. Per gli scandinavi è filato tutto liscio contro gli islandesi del Breidablik nel secondo turno di qualificazione, decisamente più sofferto invece il doppio confronto con i cechi dello Sparta Praga.

Sono serviti i calci di rigore per decidere chi dovesse passare il turno dopo due pareggi (0-0 e 3-3): dal dischetto sono stati più bravi gli uomini di Jacob Neestrup, facendo quattro su quattro. L’obiettivo del Copenaghen in campo continentale è fare meglio dello scorso anno, quando dopo aver fatto fuori i turchi del Trabzonspor in un equilibrato spareggio, arrivarono ultimi in un girone di ferro che comprendeva anche i futuri campioni in carica del Manchester City, Borussia Dortmund e Siviglia. Il club della capitale sta andando forte pure in Superligaen, dove è a punteggio pieno dopo le prime cinque giornate.

Come vedere Rakow-Copenaghen in diretta tv e streaming

La gara tra Rakow e Copenaghen, in programma martedì alle 21:00 e valida per l’andata dello spareggio di qualificazione alla Champions League, in Italia non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Nessuna piattaforma, satellitare o streaming, ha acquistato i diritti sui turni preliminari della competizione europea più importante.

Il pronostico

Per quello che è riuscito a fare finora il Rakow non può essere sottovalutato. Crediamo che i polacchi, pur avendo qualcosa in meno rispetto ai danesi, in casa daranno il tutto per tutto per evitare quantomeno la sconfitta in una gara da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Rakow-Copenaghen

RAKOW (3-4-3): Kovacevic; Racovitan, Arsenic, Rundic; Tudor, Papanikolaou, Lederman, Carlos; Drachal, Piasecki, Cebula.

COPENAGHEN (4-3-3): Grabara; Jelert, Diks, Lund, Sorensen; Goncalves, Jensen, Lerager; Elyounoussi, Larsson, Achouri.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1