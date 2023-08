Gratta e vinci, più unico che raro: premio inaspettato sotto la patina argentata

Gratta e vinci, la fortuna dà, la fortuna toglie: mai visto un premio del genere, stenterai a crederci anche tu.

Sarebbe facile, facilissimo. Ma, ahinoi, non tutti lo fanno. Solo in pochi, dopo aver raschiato via la patina argentata dai loro Gratta e vinci, si premurano di controllare “scientificamente” se il biglietto in questione sia vincente oppure no. Perché a volte non è facile neanche capirlo da sé, se lo sia o meno.

Tant’è che moltissime persone, ogni giorno, gettano nei bidoni dell’immondizia dei tagliandi vincenti. Non lo fanno consapevolmente, s’intende, ma perché convinti che non contengano alcun premio. Perché non sono stati in grado di verificare la vincita seguendo le istruzioni stampate sul retro del biglietto. Ed è per questo motivo che tanta gente se ne va in giro per le città in cerca di Gratta e vinci abbandonati da ricontrollare per poter poi, eventualmente, incassare i premi ignorati dai legittimi “proprietari” dei grattini. E dire che basterebbe scaricare l’app ufficiale di Lottomatica – puoi effettuare il download visitando il sito internet Mylotteries.it – e inquadrare il codice a barre stampato sul fondo del tagliando, per verificare seduta stante se sia vincente o meno. Ma tant’è. Solo in pochi, dicevamo, lo fanno.

Questa “pigrizia”, un bel giorno, ha fatto la fortuna di un 65enne disoccupato di Mantova, che era solito perlustrare ogni giorno la città in cerca di biglietti abbandonati e gettati nella spazzatura. Li recuperava, li controllava scrupolosamente e, quando ne trovava qualcuno vincente, correva ad incassare la “sua” vincita.

Gratta e vinci, all’improvviso la “sorpresa”

Un giorno gli andò meglio del solito. Scovò un tagliando che conteneva nientepopodimeno che 500 euro, ai quali qualcuno aveva inconsapevolmente dato un calcio. Peccato solo che, qualche ora dopo, all’uomo in questione accadde qualcosa di molto meno piacevole.

Il 65enne era solito, dopo aver racimolato un bel po’ di grattini in giro per la città, recarsi in un parco, così da controllarli all’ombra e in tutta tranquillità. A verifiche ultimate aveva la pessima abitudine di gettare nel verde i tagliandi che non gli avevano fruttato nulla. Il fatto era stato più volte segnalato dalla cittadinanza, fino a che la polizia locale non aveva deciso di intervenire dando il via a una vera e propria caccia all’uomo.