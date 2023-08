Gratta e Vinci, trova tutti i numeri vincenti: il colpo riesce a metà

Gratta e Vinci, trova tutti i numeri vincenti ma il colpo riesce a metà. Soprattutto pensando a quanto speso per comprarlo

Il colpo è riuscito a metà, soprattutto pensando a quello che è il costo del Tagliando in questione, il più alto in circolazione. Un costo importante che avrebbe potuto regalare una vincita maggiore, soprattutto perché il fortunato scommettitore era riuscito a centrare tutti i numeri vincenti presenti.

Avrete capito, intanto, che si parla del Vinci in Grande, il biglietto della lotteria istantanea che ha un valore commerciale di 25 euro, che permette come vincita minima di vincere 40euro, e che regala come massima – centrata a giugno a Torino – 6 milioni di euro. La storia è raccontata da Agimeg.it, che svela quello che è successo a Scandale, paesino calabrese in provincia di Crotone. Come tutti gli altri Gratta e Vinci, ci sono diverse possibilità di vittoria, numeri vincenti o bonus, ad esempio. In questo caso non è servito nessun bonus o nessun simbolo e nemmeno nessun moltiplicatori. Sono bastati i numeri vincenti che, fortuna, erano tutti presenti nell’area. Beh, quando becchi cinque numeri su cinque, e soprattutto hai speso 25euro per comprare il biglietto, sogni il colpo che ti cambia la vita. Così non è stato.

Gratta e Vinci, il colpo riesce a metà

Il fatto come detto è successo in provincia di Crotone precisamente nella tabaccheria Crudo: l’uomo in questione come detto, ha comprato il Vinci in Grande e ha trovato all’interno dello stesso i numeri 52, 49, 26, 37, 58.

“Si trattava degli stessi cinque presenti nell’area ‘I numeri vincenti’. Sotto ad ognuno dei 5 numeri trovati è apparsa la somma di 100 euro che ha permesso al fortunato giocatore di portarsi a casa la bella vincita di 500 euro”. Così si legge su Agimeg.it, come detto, ma secondo noi la vincita non è stata così bella visto come è arrivata. Chissà, anche diecimila euro sarebbero stati ben accetti, sicuramente più dei 500.