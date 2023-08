AEK Atene-Dinamo Zagabria, Champions League: tv, streaming, formazioni, pronostici

AEK Atene-Dinamo Zagabria è un match valido per il terzo turno di qualificazione alla Champions League e si gioca sabato alle 20:45: pronostici.

In uno stadio Maksimir blindato e senza tifosi, martedì scorso l’Aek Atene si è aggiudicato il primo round (1-2) della sfida con la Dinamo Zagabria, valida per l’andata del terzo turno di qualificazione alla prossima Champions League.

In origine il match si sarebbe dovuto giocare nella capitale greca, ma per via degli incidenti tra tifosi che lo scorso 8 agosto hanno costretto la Uefa a rinviare la gara – negli scontri ha perso la vita un giovane tifoso ellenico – il fattore campo è stato ribaltato. Il ritorno verrà dunque disputato a stretto giro di posta, con il quadro degli spareggi già definito: la vincente se la vedrà con i belgi dell’Anversa, che attende di sapere con chi si contenderà uno degli ultimi pass per l’agognata fase a gironi. All’Aek Atene adesso basterà un pareggio per superare il turno, mentre la Dinamo è costretta a vincere con almeno due gol di scarto per evitare i supplementari. In Croazia per larga parte ha regnato l’equilibrio: gli uomini di Igor Biscan sono passati in vantaggio nel primo tempo con Bulat, ma nella ripresa sono saliti in cattedra i campioni di Grecia, che hanno prima pareggiato con Zuber e poi hanno fatto loro l’intera posta in palio, realizzando la rete decisiva al 90′ con Galanopoulos.

La Dinamo deve vincere con due gol di scarto

Guidato dall’ex centrocampista di Lazio e Parma, Matias Almeyda, l’Aek Atene non ha ancora debuttato in campionato.

L’esordio era stato calendarizzato in questo fine settimana, ma dopo il rinvio della gara con la Dinamo Zagabria, la Super League ha posticipato l’incontro con il Panetolikos. Quasi solo vittorie finora per i gialloneri, comprese le amichevoli: l’unica sconfitta è arrivata a luglio con la Lokomotiva Zagreb. La Dinamo invece ha già giocato tre gare di campionato – una sconfitta, una vittoria e un pareggio – ed ha dovuto superare un altro preliminare, in cui ha battuto i kazaki dell’Astana sia all’andata che al ritorno.

Come vedere AEK Atene-Dinamo Zagabria in diretta tv e streaming

La gara tra AEK Atene e Dinamo Zagabria, in programma venerdì alle 20:45 e valida per il ritorno del secondo turno di qualificazione alla Champions League, in Italia non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Nessuna piattaforma, satellitare o streaming, ha acquistato i diritti sui turni preliminari della competizione europea più importante.

Il pronostico

Nonostante non partisse favorito, l’Aek è stato capace di sovvertire i pronostici strappando una vittoria di carattere, nonché preziosissima ai fini della qualificazione. Entrambe le squadre sono apparse scosse da quello che una settimana prima è accaduto prima del match, con la Dinamo Zagabria sottotono anche per via delle voci di mercato che stanno riguardando i suoi migliori giocatori (Livakovic, Sutalo). Non sarà semplice, per i croati, ribaltare il 2-1 dell’andata. L’Aek dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta in un altro match molto equilibrato e da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di AEK Atene-Dinamo Zagabria

AEK ATENE (4-4-2): Stankovic; Radonja, Vida, Mitoglou, Moukoudi; Amrabat, Pineda, Mantalos, Gacinovic; Ponce, Garcia.

DINAMO ZAGABRIA (4-2-3-1): Livakovic; Moharrami, Ljubicic, Sutalo, Ristovski; Misic, Sucic; Ivanusec, Mykhailichenko, Spikic; Petkovic.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1