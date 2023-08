Gratta e vinci, se lo trovi basta quello: puoi sbancare anche così

Gratta e vinci, il tuo destino non dipende solo ed esclusivamente dai numeri: esiste un altro modo per assicurarti una vincita.

C’è una ragione ben precisa se i Gratta e vinci spopolano in ogni dove. E non è da ricercarsi nel “solo” miraggio della vincita, che pure contribuisce, ovviamente, al successo dei tagliandi venduti in tutto il mondo. A piacere così tanto è anche il rito in sé, irrinunciabile agli occhi dei giocatori più incalliti.

L’acquisto strategico, la scelta della monetina da usare e, infine, la rimozione della patina argentata. Ogni singolo step che precede il momento dell’eventuale vincita porta con sé la speranza di una svolta, di una sorpresa che sia in grado di cambiare la vita o anche solo, perché no, la giornata. Che è poi esattamente quello che è successo ad un uomo che, nei giorni scorsi, si è recato alla Tabaccheria 23 a Palestrina, all’interno del centro commerciale I Platani. Tra i tanti biglietti disponibili, ne ha scelto uno del costo di 20 euro, ossia Il Miliardario Maxi. Che, come noto, prevede diverse modalità di gioco. Ed è proprio grazie a questa sua peculiarità che il fortunello in questione è riuscito a portare a casa una somma niente male.

Tra le varie opzioni di gioco proprie dei tagliandi di questa apprezzatissima serie, c’è un’area che risulta essere particolarmente interessante. Ci riferiamo a quella che si chiama Maxi Bonus e che permette di raddoppiare, quintuplicare o addirittura moltiplicare per 10 l’eventuale vincita già scovata nella sezione relativa ai numeri. Ma c’è un’altra opzione ancora da prendere in considerazione, ed è proprio quella ad aver riservato una bella sorpresa all’uomo che ha vinto in provincia di Roma.

Gratta e vinci, a volte basta questo: il segreto per vincere

Nella parte alta dei biglietti della serie Il Miliardario Maxi, c’è un’area sulla quale è impressa la dicitura “Se trovi i simboli vinci”. Il meccanismo è il seguente: se nell’area dei numeri avrai scovato uno dei simboli presenti nella sezione ad essi dedicata, avrai diritto ad incassare qualcosa.

Con la stella vincerai 100 euro, con il ferro di cavallo 200. Se trovi la moneta porti a casa 500 euro e se trovi il lingotto, invece, potrai riscuotere tutti i premi trovati nell’area dei numeri. L’uomo di Palestrina ha vinto 500 euro senza trovare, quindi, neanche un numero vincente. Gli è bastato rintracciare sotto la patina argentata il simbolo della moneta per avere diritto al suo premio. A dimostrazione del fatto che i Gratta e vinci non sono sempre e comunque una questione “numerica”. E infatti, una volta trovato il simbolo, avrebbe anche potuto smettere di grattare il resto. Se nel biglietto del Miliardario c’è quello, è fatta ed è inutile andare avanti.