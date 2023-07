Gratta e Vinci, se trovi questo segno puoi smettere di grattare

Gratta e Vinci, occhio a tutte le possibilità che ci sono attorno ai grattini. Se trovate questo segno potete anche smettere di grattare

I Gratta e Vinci tengono banco, come sempre. Perché danno la possibilità di vincere in maniera istantanea ed è quello che attira: la possibilità di scoprire se puoi cambiare vita nello spazio di pochi secondi. Non succede quasi mai, e quel quasi ovviamente è circonciso a quelli che ci riescono. E qualcuno, così come anche noi de Il Veggente vi raccontiamo, ci riesce.

Ci sono delle regole nei Gratta e Vinci, che molti forse non conoscono. Oltre al fatto dei vari bonus ovviamene che dentro i tagliandi ci sono e che permettono di vincere non solo con i numeri vincenti, ma anche con i moltiplicatori e anche e soprattutto con i segni. Di uno ne ve abbiamo già parlato, ed è quello della moneta. Ma non è solo, perché se ne trovate uno potete davvero smettere di grattare e quindi andare a incassare la vincita.

Gratta e Vinci, il segno che blocca tutto

In particolare in questo caso ci concentriamo sul Miliardario, che ha vari simboli, dalla moneta al lingotto per esempio. Quindi è bene sapere che qualora li trovaste nel vostro biglietto, oltre ad avere una vincita certa, potete anche smettere di grattare il resto del tagliando. Sì, quando escono questi simboli, non c’è nessuna possibilità di vincere altro.

Beh, se esce il lingotto ovviamente dovrete continuare a grattare, senza poche discussioni, e sperare di non trovare cinque euro sotto i vostri numeri: in questo caso infatti, con questo particolare bonus, tutti i premi che ci sono dentro al Miliardario sarebbero vostri, quindi potrebbe venire fuori anche una cifra bella importante, una di quelle che possono cambiare la vita. Non è certo nemmeno questo ovviamente, visto che vi abbiamo parlato in più di una occasione e ve lo abbiamo raccontato di come alcuni lingotti tutto hanno fatto tranne che fare felici le persone. Sì, qualcuno ha regalato in un Gratta e Vinci dal costo di 20euro anche e “solo” 500euro. Male.