Wimbledon, tabellone femminile: notizie e pronostici sabato 8 luglio

Wimbledon, anche nel singolare femminile si conclude il terzo turno: notizie e pronostici sulle otto partite in programma.

Dopo la giornata di ieri il colore azzurro è definitivamente sparito dal singolare femminile di Wimbledon. L’unica italiana approdata al terzo turno, Elisabetta Cocciaretto, è stata eliminata in due set dall’americana Pegula. In attesa che comincino gli ottavi di finale, oggi sono in programma gli ultimi incontro di terzo turno: in campo le tenniste sorteggiate nella parte bassa del tabellone, tra cui la campionessa in carica Elena Rybakina.

La russa naturalizzata kazaka non era partita benissimo, lasciando un set all’esordio contro la statunitense Rogers. È apparsa più solida nel secondo match, riuscendo a tenere a bada la francese Cornet, solitamente una giocatrice che si esalta proprio contro le big. La attende, adesso, un’altra sfida potenzialmente ostica contro Katie Boulter, una specialista dell’erba nonché una delle ultime speranze del pubblico di casa di vedere una propria tennista arrivare fino in fondo. Rybakina ovviamente favorita ma non è da escludere che i game complessivi siano almeno 20. Qualche ora prima toccherà ad un’altra favorita per la vittoria finale, la numero 2 al mondo Aryna Sabalenka. La bielorussa non è propriamente un’erbivora e contro la russa Blinkova deve riscattare la prestazione tutt’altro che perfetta offerta ieri contro la naturalizzata francese Gracheva, terminata dopo tre set: le possibilità che stavolta la chiuda dopo due soli parziali sono molto alte.

La teenager Andreeva sogna gli ottavi

Il gioco della brasiliana Beatriz Haddad Maia si adatta molto bene all’erba. La numero 13 al mondo può fare tanta strada anche a Wimbledon dopo le semifinale raggiunte al Roland Garros: la rumena Sorana Cirstea non dovrebbe rappresentare un problema.

Prenota gli ottavi di finale anche l’americana Madison Keys, arrivata a Church Road sulle ali dell’entusiasmo grazie al successo di Eastbourne. L’ucraina Kostyuk sta andando oltre le aspettative: ha fatto fuori prima la Sakkari e poi la Badosa – quest’ultima ritiratasi all’inizio del secondo set – ma la sua corsa verosimilmente si arresterà contro la potente ed esperta statunitense. Si preannunciano più combattute infine le sfide tra Anastasia Potapova e Mirra Andreeva e Ons Jabeur e Bianca Andreescu. Dovrebbe proseguire il sogno della 16enne Andreeva, che ha vinto abbastanza comodamente nei primi due turni. La canadese Andreescu invece non sfigurerà contro la favorita tunisina, vicecampionessa in carica.

Possibili vincenti

Haddad Maia in Haddad Maia-Cirstea

Keys in Kostyuk-Keys

Andreeva in Potapova-Andreeva

Sabalenka in Blinkova-Sabalenka (in 2 set)

Wimbledon, i match da almeno 20 game

Potapova-Andreeva

Jabeur-Andreescu

Boulter-Rybakina