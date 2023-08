F1, curve in mare come in pista: i piloti se la spassano tra yacht e fidanzate supersexy

F1, vacanze agli sgoccioli per i piloti: sapevate che Leclerc e Sainz possiedono due imbarcazioni da favola?

Il tempo vola, quando ci si diverte. E ne sanno qualcosa i piloti della Formula 1, che dopo oltre tre settimane di stop si accingono a rimettersi al volante in vista del prossimo appuntamento in calendario. Sarà il circuito di Zandvoort, in Olanda, ad ospitare la carovana dell’automobilismo alla fine del mese di agosto.

Il Gran Premio si correrà il 27 ed è quindi tempo, per i protagonisti di questo mondo, di salutare l’estate e di fare ritorno in “ufficio”. Non sarà semplice, così come d’altra parte non lo è per nessun lavoratore. Il rientro dalle ferie, si sa, è sempre traumatico. Soprattutto per chi, come loro, ha trascorso le vacanze estive in dolce compagnia, a bordo di splendide barche di lusso e case fronte mare che nessuno, a parte loro, potrebbe permettersi. Come quella, semplicemente favolosa, in cui Charles Leclerc ha soggiornato in compagnia della sua nuova fidanzata, Alexandra Saint-Mleux, e di qualche altro amico. Si trova in Corsica, gode di una vista strabiliante sul mare ed è provvista di tutti i comfort possibili e immaginabili.

Proprio come lo yacht che il pilota monegasco si è regalato lo scorso anno, un Riva del valore di quasi 4 milioni di euro. In queste ore Charles si trova in Sardegna ed è possibile che sia proprio a bordo del suo gigante dei mari di nome Sedici. Non fosse altro per godersi la sua Alexandra in tutta tranquillità, lontano da occhi indiscreti e dai paparazzi che, per forza di cose, li hanno assillati negli ultimi mesi.

F1, Leclerc e Sainz in alto mare e in dolce compagnia

Possiede una bellissima imbarcazione anche Carlos Sainz, che come Leclerc si è localizzato, nei giorni scorsi, in Sardegna. Non sappiamo però se sia giunto in Costa Smeralda a bordo del leggendario motoscafo Aquarama, l’iconico ed esclusivo modello targato Riva di sua proprietà.

Si è limitato a far sapere ai suoi supporter che era “in alto mare” – in senso letterale e non metaforico, ovviamente – e che stava ricaricando le pile in vista del ritorno in pista. Sappiamo, tuttavia, qualcosa di altrettanto interessante. Che su quel motoscafo, insieme a lui, c’è anche la sua nuova fiamma, la splendida modella scozzese Rebecca Donaldson. I due piccioncini erano stati paparazzati in qualche altra occasione, ma le vacanze insieme hanno suggellato, di fatto, l’unione.

E lì, a largo della Sardegna, potrebbero aver deciso di fare sul serio, proprio come Leclerc e la Saint-Mleux che, oramai, non si nascondono più. A dimostrazione del fatto che vogliono viversi alla luce del sole… e, ahiloro, dei flash dei paparazzi.