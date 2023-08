Leclerc, la villa in Corsica ti farà brillare gli occhi: ecco quanto costa

Leclerc si concede una pausa relax con la fidanzata Alexandra e un gruppo di amici in una proprietà da sogno: ecco quanto costa soggiornarvi.

Il collega e rivale Lewis Hamilton cerca di nascondersi e di mantenere un certo riserbo sulla storia con Shakira. Lui, invece, vuole fare tutto alla luce del sole. Talmente tanto, addirittura, da avere spifferato ai quattro venti ogni singolo dettaglio della vacanza da sogno che si sta concedendo in uno dei luoghi più suggestivi del Mediterraneo.

Mentre il britannico ha optato per l’effervescente Ibiza, per una pausa relax all’insegna del mare e della movida, Charles Leclerc ha scelto di recarsi in una destinazione forse meno mondana, ma altrettanto esclusiva. Si trova in Corsica, il pupillo di casa Ferrari, in compagnia della nuova fidanzata, la bellissima Alexandra Saint-Mleux, e di una manciata di amici. Non si può dire che l’allegra comitiva si sia orientata su una casa qualunque, ecco. Hanno affittato una delle più belle proprietà della regione francese, una dimora estremamente lussuosa ed incastonata in un paesaggio che definirlo paradisiaco non renderebbe bene l’idea di quanto prestigiosa sia.

La mega villa in cui stanno soggiornando in questi lenti e splendidi giorni di agosto si chiama Domaine Argentella ed è situata a Calvi, sulla costa nord-occidentale della Corsica. Molto probabilmente la vacanza è frutto di un accordo di collaborazione tra il pilota e il brand Le Collectionist, essendo uno degli alloggi extra lusso del portfolio dell’azienda. E questo spiegherebbe, tra l’altro, i reel e le foto comparsi sul profilo di Leclerc, che si è improvvisato “modello”, nelle scorse ore.

Leclerc, vacanze in Corsica in una villa da 28mila euro a settimana

La villa è isolata, molto distante dal paese. Ciò nonostante, i suoi 500 metri quadrati offrono senz’altro tutto ciò di cui il pilota, la fidanzata e gli altri amici potrebbero avere bisogno durante la loro permanenza in Corsica.

Consta di 8 stanze, tutte rigorosamente provviste di bagno privato, e di un’ampia zona giorno con grandi finestre panoramiche. Il giardino, con la sua rigogliosa natura mediterranea, è un piccolo eden nel quale staccare la spina e godersi il rumore del mare. Completa il tutto una gigantesca piscina con vista mare, a bordo della quale la comitiva, come si evince dalle foto postate dal pilota, se la sta spassando a più non posso.

Non resta che capire, a questo punto, quanto costa soggiornare alla Domaine Argentella. La cifra vi lascerà senza fiato: servono, a seconda del periodo in cui si intende eventualmente affittarla, da 12mila a 28mila euro a settimana. Ma tutto si può dire, di certo, tranne che l’esperienza non varrà ogni singolo centesimo della somma richiesta.