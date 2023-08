Camila Giorgi, corri ai ripari: dopo lo scettro pure i social | La foto fa boom

Camila Giorgi, stai attenta: la tua avversaria ti sta alle calcagna. Così la rivale in campo e sui social ha lasciato tutti a bocca aperta.

Lo è stata a lungo. Non ha permesso a nessuno, per tanto tempo, di soffiarle quello scettro che si era guadagnata, a gran fatica, grazie al suo incommensurabile talento. Poi, però, il destino si è messo di traverso, impedendole di giocare con la continuità necessaria a mantenere i punti accumulati e il suo posizionamento nel ranking.

Camila Giorgi non è più la numero 1 d’Italia. Non lo è più da qualche tempo, almeno tennisticamente parlando. Lo è nel cuore dei tifosi azzurri, però, che non è poco. Quegli stessi tifosi che hanno continuato a credere in lei e che la scorsa settimana l’hanno sostenuta come meglio potevano, nella speranza che potesse bissare il successo riscosso due anni fa a Montreal. Quando, per la prima volta nella sua carriera, aveva alzato al cielo la coppa scintillante di uno dei Masters 1000 più importanti della stagione. Alle porte degli ottavi di finale è stata fermata da Petra Kvitova, che ha così mandato in fumo il suo sogno di riportare a casa quella bella insalatiera.

Adesso nel ranking è la numero 51 e dovrà faticare un bel po’, se vorrà riprendersi il primato di migliore tennista azzurra. Primato che, adesso, è in mano alla collega Elisabetta Cocciaretto. La 22enne di Ancona si sta facendo strada giorno dopo giorno, sfoderando una grinta e un talento fuori dal comune.

Camila Giorgi, occhio ad Elisabetta Cocciaretto: anche lei vuole conquistare i social

Ha “rubato” lo scettro di numero 1 d’Italia a Camila, ma a quanto pare non ne ha ancora abbastanza. Alla Giorgi sembra voler soffiare, per così dire, anche qualcos’altro. Fermo restando che per riuscirsi, in questo caso, dovrà faticare molto più di quanto non abbia fatto finora in campo.

Il carosello di foto che la tennista allenata da Fausto Scolari ha postato nelle scorse ore suggerisce che anche lei, come la sua collega, voglia mettersi in mostra sui social. Non lo aveva mai fatto in questi termini, prima d’ora, ma il suo cambio di rotta è stato decisamente apprezzato dal popolo dei social. Il numero dei suoi follower su Instagram non è neanche lontanamente paragonabile a quello di cui può fregiarsi Camila – 23mila a fronte di oltre 700mila – ma qualcosa ci suggerisce che tale numero sia destinato ad aumentare esponenzialmente.

Soprattutto se al talento saprà unire, appunto, foto intriganti come quelle apparse sul suo profilo qualche ora fa. La bella Elisabetta si è mostrata con tre outfit diversi, sfoderando le sue curve e dimostrando che anche lei, come la Giorgi, sa coniugare il suo animo sportivo alla sua femminilità esplosiva. E allora stai in campana, Camila: la Cocciaretto ti sta alle calcagna.