Giorgia Rossi e quelle trasparenze pericolose: la FOTO fa impazzire il web

Giorgia Rossi, il delizioso bikini manda in tilt il contatore dei like. La giornalista di Dazn ha osato e fatto felici i suoi follower.

È entrata nel cuore dei tifosi in punta di piedi. Senza fare troppo rumore. Senza mai eccedere e senza mai ricorrere a mezzi estremi per farsi notare. Ci è riuscita alla grande, Giorgia Rossi. Questa battaglia l’ha vinta lei e possiamo quindi dire, a pieno titolo, che oggi sia una delle giornaliste sportive più amate d’Italia.

Un primato meritatissimo, il suo, che ha saputo coniugare competenza e fascino conquistando, diretta dopo diretta, il cuore dei telespettatori. Aveva tutte le carte in regola per farlo e sapevamo, in fin dei conti, che era solo questione di tempo. Che ci sarebbe riuscita in quattro e quattr’otto, senza fare troppa fatica. Al successo televisivo ha poi fatto seguito, come facilmente prevedibile, quello sui social network. La splendida Giorgia ha tantissimi follower, tutti rigorosamente impazienti che la stella di Dazn si palesi su Instagram mostrando, com’è spesso solita fare, qualche istante della sua quotidianità.

Il tempo delle ferie, per lei come per gli altri giornalisti sportivi, è ormai giunto agli sgoccioli. Il campionato sta per ricominciare e dovrà presto trovarsi ai “posti di combattimento”. Ricomincerà a girare l’Italia in lungo e in largo e a deliziare gli abbonati della streaming tv con le sue interviste e con le sue analisi, sempre precise e puntuali, a bordo campo.

Giorgia Rossi in bikini, regalo di fine stagione ai fan

Tutto si può dire, in ogni caso, tranne che queste vacanze, meritatissime, non se le sia godute in tutto e per tutto. E se le sono godute anche i suoi follower, dal momento che in queste settimane ha postato talmente tanti di quegli scatti seducenti – come questo, che vi abbiamo mostrato nei giorni scorsi – da far perdere loro la testa.

Stavolta, però, ha fatto addirittura di più. Stavolta ha osato come non mai e il risultato, a giudicare dal contatore dei like che è letteralmente andato in tilt, è stato straordinario. L’incantevole Giorgia Rossi, collega di Diletta Leotta, si è mostrata in spiaggia. Prima attraverso una foto innocente, che la vede sdraiata su un lettino, dopodiché con una foto dall’alto che non lascia spazio all’immaginazione.

In questa indossa un bikini di colore nero con degli inserti trasparenti che, come potrete facilmente intuire, hanno mandato in brodo di giuggiole i fan della giornalista di Dazn. Uno scatto intrigante e bellissimo che, questo è poco ma sicuro, faremo fatica a dimenticare.