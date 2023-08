Giorgia Rossi femme fatale: il VIDEO scotta e sorprende i fan

Giorgia Rossi è ufficialmente pronta per la passerella: il video inaspettato ha lasciato senza parole i fan della giornalista.

Non è facile per nessuno, rientrare in città dopo le vacanze estive. E non lo è, quindi, neanche per Giorgia Rossi, che già nel fine settimane tornerà ai posti di combattimento e al suo lavoro per Dazn. Fortuna che ha una passione sconfinata per il calcio e che questo allieverà, almeno in parte, la nostalgia del mare e del sole.

Di certo non avrà alcun rimpianto, la bella giornalista collega di Diletta Leotta, una volta ufficialmente concluse le sue ferie. Si è goduta queste settimane di relax al massimo, come ampiamente documentato sul suo profilo Instagram. Si è divertita, ha staccato la spina, ha esplorato posti nuovi e, soprattutto, ha guadagnato un bel po’ di nuovi follower. Già, perché i contenuti social da lei pubblicati negli ultimi tempi non sono di certo passati inosservati. Tutt’altro. Hanno fatto talmente tanto “rumore” che chiunque, anche chi non la conosce perché non segue il calcio, si sarà senz’altro accorto di lei. Di quella splendida sirena in bikini che, mentre il pallone se la “dorme”, si diverte a far sognare i fan ad occhi aperti.

Ed è esattamente questo che ha fatto la stella del giornalismo sportivo italiano, approdata a Dazn nel 2021 dopo varie parentesi lavorative. La sua carriera ha avuto inizio a Roma Channel – sotto casa, si può dire, essendo lei originaria della Capitale – ed è proseguita negli studi di Sky. Poi ci sono state, ancora, le avventure con Rai Sport e con Mediaset, che hanno preceduto, per l’appunto, quella con la pay tv.

Giorgia Rossi pronta per la passerella

Famosa lo era già prima, ma è evidente che lavorare con Dazn le abbia dato un maggiore risalto. Giorgia è entrata in punta di piedi – non dev’essere stato facile inserirsi, considerando che gli spettatori avevano occhi solo per la Leotta – ma oggi è una delle protagoniste indiscusse delle giornate sportive.

Ha peraltro allargato i suoi orizzonti, la Rossi, e lo dimostra il video comparso qualche ora fa nelle sue Instagram Stories. La giornalista si è improvvisata modella e ha posato per uno shooting che ce la mostra in una veste completamente inedita. Che fosse bellissima e sexy lo si vedeva già ad occhio nudo, ma bisogna ammettere che questo filmato ci fornisce una prova inequivocabile a conferma dei nostri “sospetti”.

Con quegli abiti superfemminili indosso, baciata dalla luce del tramonto, è semplicemente divina. Pronta per la passerella e per la tempesta di like e di cuori che, senz’altro, causerà questo video.